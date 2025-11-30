Fed : un risque de « baisse de taux hawkish » pour Bitcoin

La Réserve fédérale se réunit les 9 et 10 décembre dans un contexte où les anticipations de baisse de taux jouent un rôle central dans la récente volatilité des cryptomonnaies et des autres marchés. Un écart entre les attentes du marché et les nouvelles projections de la Fed pourrait raviver la pression vendeuse.

Une réunion scrutée de près

Les 9 et 10 décembre, les membres du Comité de la Réserve fédérale se réuniront une dernière fois cette année pour mettre à jour la politique monétaire, une décision cruciale pour les actifs risqués, dont les cryptomonnaies, compte tenu de la récente volatilité. Une partie significative des turbulences observées ces dernières semaines s’explique par l’évolution des anticipations de baisse de taux, ainsi que par la pression récente sur les actifs risqués provoquée par leur révision à la baisse.

Source : TradingView / Graphique journalier du S&P 500 et du Bitcoin

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Vers une temporisation des marchés en attendant la Fed

La probabilité implicite d’une nouvelle baisse de 25 points de base en décembre est passée de plus de 90 % fin octobre à environ 30 % le 20 novembre, après des données d’inflation plus résilientes que prévu et une posture attentiste de Jerome Powell lors de la précédente réunion. Ce scénario a toutefois regagné en crédibilité ces derniers jours grâce à des propos accommodants de plusieurs membres influents de la banque centrale, notamment John Williams et Christopher Waller.

La probabilité est ainsi remontée jusqu’à environ 80 %, entraînant un fort rebond des actifs risqués. Le S&P 500 a effacé ses pertes pour terminer novembre en très légère hausse, tandis que le cours du Bitcoin (BTC) a réduit son repli à environ 15 % grâce à un rebond de plus de 10 %.

👉 Les meilleurs sites pour acheter du bitcoin

Il est désormais peu probable que cette probabilité de 80 % évolue significativement d’ici la réunion, étant donné l’absence de données macroéconomiques majeures et de discours de membres de la Fed au calendrier. Sur le plan du couple risque/rendement, ces anticipations apparaissent désormais relativement riches au regard des arguments avancés en faveur d’un maintien des taux en octobre par Jerome Powell, arguments qui restent pleinement valides.

Depuis la dernière réunion, l’inflation est ressortie supérieure aux attentes et demeure environ 1 point au-dessus de l’objectif de la Fed, tandis que les derniers chiffres de l’emploi ne montrent pas de dégradation notable. La hausse du chômage a surtout été causée par l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché du travail.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Les projections de la Fed pour 2026 seront également cruciales

Au-delà de la décision de taux, les nouvelles projections économiques publiées lors de cette réunion trimestrielle compteront tout autant. Chaque membre du Comité y présente ses projections de croissance, d’inflation et de taux pour les trois prochaines années. La comparaison avec les projections de septembre sera déterminante pour les marchés, particulièrement sur 2026. En septembre, le Comité anticipait seulement une baisse supplémentaire de 25 points de base en 2026, alors que les marchés en attendent actuellement au moins deux. Si le Comité reste sur ses projections de septembre, la pression vendeuse pourrait rapidement revenir sur les actifs risqués.

Le chiffre particulièrement à surveiller sera la projection « médiane » des « Federal Funds rate » en 2026.

À mon sens, les risques sont davantage orientés à la baisse sur les marchés à court terme. Pour que la Fed soit un véritable soutien aux actifs risqués le 10 décembre, il faudrait qu’elle dépasse les attentes actuelles, autrement dit qu’elle abaisse ses taux de 25 points de base et qu’elle projette au moins deux nouvelles baisses supplémentaires l’année prochaine. Le scénario le plus probable me semble toutefois être celui d’une « baisse de taux hawkish » en décembre, c’est-à-dire une baisse accompagnée d’un ton ferme et de projections largement inchangées par rapport à celles de septembre. Les nouvelles projections seront disponibles sur cette page.

Pour approfondir vos connaissances sur Bitcoin et les marchés, découvrez Cryptoast Academy :

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Image : Flickr (CC BY-NC)

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.