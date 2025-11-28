Inflation : la France bonne élève de l'Europe maintient son taux sous les 1 %

La première estimation de l'Insee indique une inflation comparable à celle d'octobre pour le mois de novembre. Une performance relativement bonne, qui reste dans les critères définis par l'Europe.

Inflation à 0,8 % en France en novembre 2025

L’inflation harmonisée IPCH (normes européennes) s’est stabilisée sur un an, avec un taux estimé à 0,8 % en novembre. C’est le même niveau que pour le mois d’octobre, selon les premières données publiées par l’Insee. Aux normes françaises, l’inflation est estimée à 0,9 % sur le mois.

Cela s’explique par plusieurs facteurs, dont la baisse des prix des services :

Cette stabilité de l’inflation s’expliquerait par un ralentissement des prix des services, tirés à la baisse par les services de communication, et par une diminution plus soutenue des prix des produits manufacturés qui seraient compensés par une moindre baisse des prix de l’énergie et par une légère accélération des prix de l’alimentation.

👉 A lire – L’épargne en Bitcoin est-elle une meilleure alternative à celle en euros ?

La France figure parmi les bons élèves de l’Europe : la zone euro affichait 2,1 % d’inflation en octobre. Les objectifs de la Banque centrale européenne ont été fixés à 2 %, l’Hexagone est donc nettement en dessous.

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes

Autres données européennes

Les autres données européennes sont attendues en cette fin de mois. L’on s’attend à 3 % d’inflation en Espagne, 2,4 % en Allemagne et 1,3 % en Italie. Selon un économiste de Bloomberg, l’inflation devrait décélérer plus nettement en décembre :

L’inflation de la zone euro devrait rester stable en novembre avant de reprendre une décélération durable en décembre. Ces baisses supplémentaires pourraient accroître la pression sur la BCE pour qu’elle assouplisse à nouveau sa politique monétaire l’année prochaine, même si le Conseil des gouverneurs résiste pour l’instant à cette idée.

Perspectives pour 2026

Pour la France, les perspectives pourraient cependant changer en janvier. La mise à jour des CEE va en effet faire grimper nettement le prix des énergies (carburant, électricité, gaz). Il est donc possible que l’inflation connaisse un rebond en janvier, si cette hausse n’est pas compensée.

D’autant plus que si les prix des services ont baissé, certains produits ont quant à eux flambé. Les produits de grande consommation ont connu une hausse de 1,4 % sur un an, en particulier dans l’alimentaire (café, chocolat, viandes notamment). Le ressenti des consommateurs peut donc être différent en fonction de leurs modes de consommation.

🌐 Dans l’actualité – 7 millions de logements français verront la taxe foncière augmenter en 2026

Cette « bonne performance » de la France ne doit ainsi pas masquer la fragilité de l’équation actuelle : elle repose en grande partie sur des facteurs temporaires. Autrement dit, la France affiche aujourd’hui un indicateur conforme aux critères européens, mais l’équilibre reste précaire.

Rejoindre Cryptoast Academy avec 80 % de réduction sur l'abonnement annuel

Publicité

Source : Reuters, Bloomberg

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.