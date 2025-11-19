7 millions de logements français verront la taxe foncière augmenter en 2026
La taxe foncière va augmenter pour 7 millions de logements français en 2026. Qui sera concerné par cette augmentation ?
Augmentation de taxe foncière à venir pour des millions de Français
La taxe foncière augmentera pour des millions de Français, selon une information du Parisien qui a été confirmée par le ministère de l'Economie et des Finances.
La taxe augmentera de 63 euros en moyenne et visera en particulier les équipements dits "de confort". 7 éléments rentrent dans cette catégorie : l'eau courante, l'électricité, la présence d'une baignoire, d'une douche, d'un WC, d'un lavabo, du chauffage/de la climatisation.
Cela veut dire que les logements dont ces éléments n'étaient pas intégrés dans le calcul de la taxe les verront intégrés automatiquement.
Autre information : tous les propriétaires ne seront pas avertis, seulement ceux dont la taxe foncière connaîtra des variations significatives. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires devrait également augmenter.
Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a justifié cette augmentation :
C’est une question d’efficacité et d’équité de l’impôt : que chacun paie selon le type de logement qu’il détient.
Il est possible de contester l'imposition si les propriétaires ne disposent pas des équipements cités plus haut. Des voix s'élèvent déjà pour protester contre les critères "de confort" appliqués, qui n'ont pas été modifiés depuis 1975.
A ce stade, rares sont les logements qui ne disposent pas d'eau courante ou de chauffage. Leur qualification en équipements "de confort" est donc jugée comme hasardeuse, dans un contexte social et budgétaire particulièrement tendu.Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine
Source : Le Parisien
