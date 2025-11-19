7 millions de logements français verront la taxe foncière augmenter en 2026

La taxe foncière va augmenter pour 7 millions de logements français en 2026. Qui sera concerné par cette augmentation ?

Augmentation de taxe foncière à venir pour des millions de Français

La taxe foncière augmentera pour des millions de Français, selon une information du Parisien qui a été confirmée par le ministère de l'Economie et des Finances.

La taxe augmentera de 63 euros en moyenne et visera en particulier les équipements dits "de confort". 7 éléments rentrent dans cette catégorie : l'eau courante, l'électricité, la présence d'une baignoire, d'une douche, d'un WC, d'un lavabo, du chauffage/de la climatisation.

Cela veut dire que les logements dont ces éléments n'étaient pas intégrés dans le calcul de la taxe les verront intégrés automatiquement.

💡 A lire - L'épargne en Bitcoin est-elle une meilleure alternative à celle en euros ?

Autre information : tous les propriétaires ne seront pas avertis, seulement ceux dont la taxe foncière connaîtra des variations significatives. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires devrait également augmenter.

Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a justifié cette augmentation :

C’est une question d’efficacité et d’équité de l’impôt : que chacun paie selon le type de logement qu’il détient.

Il est possible de contester l'imposition si les propriétaires ne disposent pas des équipements cités plus haut. Des voix s'élèvent déjà pour protester contre les critères "de confort" appliqués, qui n'ont pas été modifiés depuis 1975.

A ce stade, rares sont les logements qui ne disposent pas d'eau courante ou de chauffage. Leur qualification en équipements "de confort" est donc jugée comme hasardeuse, dans un contexte social et budgétaire particulièrement tendu.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Source : Le Parisien

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.