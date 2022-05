Les transactions illicites explosent dans le secteur de la DeFi, selon un rapport de Chainalysis

L’enquête de Chainalysis sur l’arrivée des fonds illicites dans la DeFi

Dans un rapport dévoilé ce jeudi, Chainalysis publie l’état de l’activité illicite dans les cryptomonnaies en se concentrant sur leur poids dans la finance décentralisée (DeFi) :

Figure 1 – Hausse des activités illicites dans la DeFi

Le premier graphique ci-dessus met en avant l’arrivée des fonds illicites dans les différents protocoles DeFi. Alors que sur l’ensemble de l’année 2021, ces apports de liquidités pesaient un peu plus de 1,5 milliard de dollars, 2022 bat déjà l’année précédente en pointant actuellement à environ 2,4 milliards de dollars.

De son côté, la part de ce volume par rapport à l’ensemble de la DeFi a aussi connu un fort multiple. Alors qu’en 2021, cela n’aurait représenté que 0,04 %, nous en sommes pour le moment à 0,21 %.

Mais il faut relativiser tout cela en considérant que d’une part, il faudra attendre la fin de l’année pour réellement pouvoir comparer, et que d’une autre, cela représente qu’un dollar reçu tous les 476 dollars selon les données actuelles.

Le point sur les capitaux volés dans la DeFi

Dans son enquête, Chainalysis s’intéresse également à la quantité de fonds volés dans l’écosystème DeFi, trimestre par trimestre :

Figure 2 – Quantité de fonds volés par trimestres dans la DeFi

En zoomant sur les chiffres présentés jusqu’à maintenant, on commence à comprendre pourquoi 2022 semblait partir aussi mal. En effet, avec près de 1,3 milliard volé au premier trimestre de cette année, on se rappelle des impressionnants hacks sur la sidechain Ronin et le bridge Wormhole, qui pèsent à eux seuls les trois quarts de la balance.

Figure 3 – Évolution des différentes cibles d’attaques

Depuis 2019, on constatera par ailleurs que contrairement aux autres acteurs du paysage blockchain, la DeFi prend de plus en plus d’importance dans les cibles choisies pour des attaques.

Alors qu’au début de l’année 2019, les plateformes centralisées d’échanges de cryptomonnaies étaient les seules victimes de hacks, la tendance s’est totalement inversée cette année au détriment de la finance décentralisée.

Comme cela est d’ailleurs régulièrement souligné, la Corée du Nord jouerait un rôle majeur dans ces attaques et semble, elle aussi, développer une appétence pour la DeFi d’après Chainalysis :

Figure 3 – Fonds volés par la Corée du Nord

Prendre de la hauteur face aux données

Compte tenu de tous ces milliards, les chiffres présentés jusqu’ici peuvent paraître impressionnants, et ils le sont. Mais il convient malgré tout de les considérer sous un angle plus critique.

Premièrement, si la DeFi est de plus en plus la cible d’attaques depuis 2019, c’est tout simplement parce qu’elle a réellement commencé à voir le jour à la fin 2019, début 2020. Alors que le volume total verrouillé (TVL) a augmenté de manière exponentielle, les quantités de fonds volés ont mathématiquement suivi.

Ensuite, un voleur, quel qu’il soit, a tendance à chercher le moindre effort pour le maximum de résultats. Ainsi, cette facette de la blockchain étant encore relativement jeune, la recherche de sécurité et la correction des failles peuvent prendre parfois du retard face à l’engouement collectif et la vitesse d’adoption.

Quelqu’un de qualifié y verra alors des cibles faciles, plus faciles en tout cas que des grosses plateformes d’échanges centralisées, capables d’injecter des millions de dollars dans leur budget sécurité.

Figure 4 – Part des transactions illicites dans le volume global

Enfin, n’oublions pas que malgré la baisse actuelle des cours, l’écosystème dans sa globalité suit une tendance haussière ces dernières années. C’est pourquoi 1 milliard de dollars en 2019 ne pèsent pas le même poids qu’un milliard de dollars en 2022.

D’ailleurs, comme on peut le constater en figure 4, le volume total des transactions illicites tend, lui, à baisser. L’aberration statistique de 2019 correspond quant à elle en majeure partie à l’affaire PlusToken.

Comme bien souvent, il est aisé de faire dire ce que l’on veut aux statistiques, c’est pourquoi il est important de garder un œil critique face à ceux-ci et de chercher à comprendre tout ce qu’ils impliquent.

Sources images et rapport : Chainalysis, Affaire Plus Token

