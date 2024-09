Cryptomonnaies : Découvrez le top 5 des levées de fonds du mois d'août 2024

Chaque mois, plusieurs start-ups prometteuses de l'écosystème crypto réussissent à convaincre les investisseurs de leur accorder des financements. Le mois d'août 2024 n'a pas dérogé à la règle, puisque plusieurs centaines de millions d'euros ont été levées par des entreprises au fort potentiel.

Les principaux tours de tables bouclés en août : plus de 350 millions de dollars investis dans les cryptomonnaies

Chaque mois, de nombreux tours de tables, aussi appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises portant des projets prometteurs lèvent de l'argent et puissent grandir.

Ceux en lien avec l'écosystème crypto ne dérogent pas à la règle : nouvelles blockchains, protocoles et plateformes de finance décentralisée (DeFi) innovantes, nouveaux composants dédiés au mining, etc., autant de verticales qui intéressent les investisseurs, lesquels n'hésitent pas à dépenser des dizaines de millions de dollars pour financer ces start-ups.

En tout, au cours du mois d'août 2024, plus de 350 millions de dollars ont été levés pour des projets blockchain, dont 280 millions de dollars uniquement par 5 projets.

Selon les données du site DropsTab, voici les principaux tours de tables qui ont été bouclés par des entités de l'écosystème Web3 durant le mois d'août 2024 :

Les 5 plus gros tours de tables bouclés en août 2024 dans le secteur crypto et blockchain

5 — Sahara AI

Série de financement : série A

Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : avril 2023

Montant levé : 37 millions de dollars

Sahara AI se présente comme une start-up cherchant à concilier blockchain et intelligence artificielle (IA). Le 14 août, la jeune entreprise a levé 37 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table en série A mené par Pantera Capital, Binance Labs et Polychain Capital. D'autres investisseurs ont été attirés à l'instar de Samsung NEXT, Matrix Partners, dao5 et Geekcartel, entre autres.

Au travers de sa blockchain décentralisée axée sur l’IA, Sahara AI aspire à ce que chacun puisse bénéficier des avancées de l'intelligence artificielle. Concrètement, cette plateforme vise à rémunérer de manière équitable tous les contributeurs à l'IA générative, des développeurs aux utilisateurs, en passant par les fournisseurs de données et ceux qui entraînent les modèles sur lesquels sont basés ces outils.

Rapidement, le projet a attiré de grands noms du secteur tech comme Microsoft, Amazon ou encore Snap, qui ont participé à son premier tour de table en mars dernier, aboutissant à un financement d'un peu plus de 6 millions de dollars.

Avec sa nouvelle levée de fonds, Sahara AI devrait agrandir son équipe, lui permettant ainsi d'améliorer sa blockchain et de la démocratiser face aux systèmes d'IA centralisés, qui, selon la start-up, « ne répondent pas aux préoccupations éthiques de l'industrie de l'IA générative ».

4 — Morpho Labs

Série de financement : c apital development (seed)

c Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : j anvier 2021

j Montant levé : 50 millions de dollars

Le mois d'août a démarré sur des chapeaux de roue avec une levée de fonds de 50 millions de dollars pour la plateforme de prêts décentralisée Morpho Labs. Le tour de table a été mené par le fonds d'investissement Ribbit Capital et a vu la participation d'une quarantaine d'investisseurs dont Coinbase Ventures et a16z.

Fondé en 2021 par 2 étudiants français, Paul Frambot et Vincent Danos, Morpho Labs s'est rapidement fait connaître de l'écosystème crypto grâce à Morpho Optimizer, son layer d'optimisation visant à améliorer les taux d'intérêt des utilisateurs de plateformes comme Compound ou Aave.

Grâce à cette première version de son protocole de prêt décentralisé, la start-up bouclait un premier tour de table pour 18 millions de dollars. Un financement qui lui a permis de se lancer dans la conception d'un produit plus performant : Morpho Blue.

Avec sa deuxième levée de fonds, l'entreprise veut accroître son portefeuille de clients et « devenir à terme l'infrastructure la plus fiable pour toute application de prêt DeFi, institutionnelle ou fintech ».

3 — Chaos Labs

Série de financement : série A

Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : octobre 2021

Montant levé : 55 millions de dollars

Un jour seulement après Sahara AI, c'est au tour de Chaos Labs de boucler son tour de table en série A pour un montant total de 55 millions de dollars. Chaos Labs est connu pour ses outils de gestion des risques qui répondent à la demande croissante d'entreprises spécialisées en DeFi, intéressés par de tels produits.

La levée de fonds a été menée par la société de capital-risque Haun Ventures. Outre ce fonds d'investissement, la jeune entreprise a pu compter sur le soutien d'entités qui l'avaient déjà accompagné dans sa levée de fonds en phase d'amorçage d'un montant de 20 millions de dollars : PayPal Ventures, Galaxy Ventures, F-Prime Capital, entre autres.

En seulement 3 ans, Chaos Labs a réussi à bâtir une bonne base de clients. À l'heure actuelle, la start-up vient en aide à une vingtaine de protocoles dont Aave, GMX et Jupiter, permettant à leurs développeurs d'assurer la maintenance et l'amélioration de ces protocoles en sécurité. Avec son nouveau financement, la société aimerait agrandir son portefeuille de clients dans les prochains mois.

2 — Bridge

Série de financement : tour d'amorçage (pre-seed)

Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : avril 2022

Montant levé : 58 millions de dollars

Le mois d'août s'est bien terminé pour Bridge. La start-up américaine a levé pas moins de 58 millions de dollars, une belle somme lorsque l'on sait qu'il s'agit du premier financement obtenu par la jeune entreprise.

Cette start-up fondée par Zach Abrams et Sean Yu, anciens employés de Square et de Coinbase, aspire à construire un réseau mondial de paiements en stablecoins. Elle cherche ainsi à accompagner un maximum d'entreprises dans l'adoption de ces cryptomonnaies sans qu'ils n'aient à faire face à la volatilité d'autres tokens comme le Bitcoin, l’Ether (ETH), le SOL de Solana, etc.

Pour sa croissance, Bridge peut compter sur des soutiens de taille. Sequoia Capital et Ribbit Capital ont mené le tour de table, investissant à 2 près de 40 millions de dollars. Bridge a traité sur un an un volume de plus de 5 milliards de dollars de paiements, et veut désormais aller plus loin en se développant à l'étranger et en faisant grandir son portefeuille de clients.

1 — Story Protocol

Série de financement : série B

Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : courant 2022

Montant levé : 80 millions de dollars

PIP Labs, l'entité derrière Story Protocol, a réussi à lever 80 millions de dollars, signant un record pour l'industrie du Web3 pour le mois d'août. Story est un protocole axé sur la propriété intellectuelle, visant à rémunérer les personnes ou les entreprises voyant leurs travaux et leurs données être exploités pour le développement de modèles d'IA.

Le protocole a été conçu de manière à ce que le vol de données y soit proscrit, et les développeurs peuvent y déployer des applications conçues pour la protection de la propriété intellectuelle. Quelques applications sont déjà présentes, mais d'autres devraient être ajoutées dans les prochains mois.

Après avoir bouclé 2 levées de fonds de 25 et 28 millions de dollars chacune, la clôture de ce tour de table en série B devrait être bénéfique pour le développement du protocole, pouvant toujours compter sur le soutien financier d'a16z. Le fonds d'investissement a affirmé que le projet pouvait s'appuyer sur l'expérience non négligeable de ses fondateurs dont Jason Zhao, ancien ingénieur chez Google Deepmind.

En plus de ces 5 principales levées de fonds, 2 tours de tables bouclés durant le mois d'août ont attiré l'attention de l'écosystème web3 :

Fabric Cryptographie , une start-up spécialisée dans la conception de vision processing units (VPU), très intéressantes pour le développement de blockchains, a levé 33 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A mené par Blockchain Capital et 1kx :

Worldwide Stablecoin Payment Network (WSPN) , une fintech basée à Singapour, a levé 30 millions de dollars à l'occasion de sa phase d'amorçage afin d'améliorer son réseau de paiements en stablecoins.

Source : DropsTab

