À l'occasion d'un nouveau tour de table, Morpho Labs a annoncé le 1er août avoir obtenu un financement de 50 millions de dollars. La levée de fonds de la startup française derrière le protocole de prêts et d'emprunts décentralisés Morpho a été menée par Ribbit Capital, un fonds d'investissement spécialisé dans la fintech dont le portfolio est composé de grands noms du secteur tels que Revolut, Coinbase, Uniswap ou encore Robinhood.

Cette nouvelle levée de fonds, qui survient presque 2 ans après la précédente dont le montant s’élevait alors à 18 millions de dollars, a été réalisée par le biais d'une vente privée de tokens.

We're excited to announce that Morpho has secured $50M, led by Ribbit Capital!

The funding from Ribbit and other strategic partners further enhances Morpho's decentralization and supports its mission to make financial infrastructure a public good. pic.twitter.com/9coxxRKKwn

— Morpho Labs 🦋 (@MorphoLabs) August 1, 2024