Vols et hacks de cryptomonnaies : le mois de décembre a été le plus épargné en 2024

D’après son dernier rapport, la société de sécurité blockchain CertiK estime que le mois de décembre a été le plus sûr de l’année 2024, en matière de hacks et de vols de cryptomonnaies. En effet, l’entreprise a partagé une infographie sur son compte X mardi, estimant lesdites pertes à 28,6 millions de dollars :

#CertiKStatsAlert 🚨

Combining all the incidents in December we’ve confirmed ~$28.6m lost to exploits, hacks and scams.

December’s losses are the lowest monthly losses we recorded in 2024.

Exit scams: ~$0.2m

Flash loans: ~$1.7m

Exploits: ~$26.7m

More details below 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) December 31, 2024