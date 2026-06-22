Ce fonds de pension japonais promet d'investir dans les cryptomonnaies

Dans un contexte de large adoption institutionnelle, ce fonds de pension japonais annonce vouloir se lancer dans l'investissement crypto. Qu'en est-il concrètement ?

le 22 juin 2026 à 9:00.

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Vincent Maire

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Ce fonds japonais va se lancer dans l'investissement crypto

Régulièrement, tel ou tel fonds de gestion annonce sa volonté de s’exposer aux cryptomonnaies pour le compte de ses clients. Cela s’inscrit dans le contexte d’une adoption généralisée qui progresse année après année. La semaine dernière, c’est un fonds de pension japonais qui a ainsi pris ce tournant à son tour.

En l’occurrence, il s’agit du « Fonds national de pension des entreprises ». Malgré son nom, qui est la traduction littérale de « 全国ビジネス企業年金基金 », il ne s’agit pas d’un fonds national public dans le sens où l’on pourrait s’attendre à ce qu’il soit géré par l’état. C’est bel et bien un fonds privé, basé en l’occurrence à Okayama et qui s’adresse aux entreprises du pays.

Ainsi, ledit fonds gère des actifs pour le compte de 1 200 petites et moyennes entreprises et aurait la responsabilité de 21,3 milliards de yens d’actifs sous gestion, soit l’équivalent de 120 millions d’euros. Avec des investissements prévus pour cette année, notons aussi qu’il n’est question que d’un objectif de 1 % des avoirs, soit 1,2 million d’euros.

Pas de quoi s’emballer donc, même si cela témoigne toutefois d’une certaine démocratisation.

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Source : Nikkei

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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