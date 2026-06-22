Ce fonds de pension japonais promet d'investir dans les cryptomonnaies

Dans un contexte de large adoption institutionnelle, ce fonds de pension japonais annonce vouloir se lancer dans l'investissement crypto. Qu'en est-il concrètement ?

Ce fonds japonais va se lancer dans l'investissement crypto

Régulièrement, tel ou tel fonds de gestion annonce sa volonté de s’exposer aux cryptomonnaies pour le compte de ses clients. Cela s’inscrit dans le contexte d’une adoption généralisée qui progresse année après année. La semaine dernière, c’est un fonds de pension japonais qui a ainsi pris ce tournant à son tour.

En l’occurrence, il s’agit du « Fonds national de pension des entreprises ». Malgré son nom, qui est la traduction littérale de « 全国ビジネス企業年金基金 », il ne s’agit pas d’un fonds national public dans le sens où l’on pourrait s’attendre à ce qu’il soit géré par l’état. C’est bel et bien un fonds privé, basé en l’occurrence à Okayama et qui s’adresse aux entreprises du pays.

Ainsi, ledit fonds gère des actifs pour le compte de 1 200 petites et moyennes entreprises et aurait la responsabilité de 21,3 milliards de yens d’actifs sous gestion, soit l’équivalent de 120 millions d’euros. Avec des investissements prévus pour cette année, notons aussi qu’il n’est question que d’un objectif de 1 % des avoirs, soit 1,2 million d’euros.

Pas de quoi s’emballer donc, même si cela témoigne toutefois d’une certaine démocratisation.

💡 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) ?

En attendant, le BTC s’échange actuellement à 64 000 dollars lors de l’écriture de ces lignes, stable au cours des dernières 24 heures.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source : Nikkei

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.