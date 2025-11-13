Les autorités de Dubaï bloquent 456 millions de dollars liés au stablecoin TUSD de Justin Sun

Depuis son lancement, le stablecoin TUSD déclenche des alertes sur la gestion de ses réserves et son lien avec Justin Sun. Une situation remise sur le devant de la scène suite au gel de 456 millions de dollars par les autorités de Dubaï.

Stablecoin TUSD : une gestion catastrophique de ses réserves

L'une des principales données permettant de mesurer la fiabilité et la force d'un stablecoin réside dans la gestion et la transparence de ses réserves. Un exercice historiquement mené de manière opaque par le leader du secteur Tether au sujet de son USDT qui lui ferme actuellement les portes de l'Union européenne et des États-Unis.

Un sujet primordial, puisque ces réserves doivent permettre de garantir la parité à 1:1 des stablecoins émis avec la monnaie à laquelle ils sont associés, comme le dollar USD dans la grande majorité des cas. Et autant dire que depuis son lancement le stablecoin TrueUSD fait figure de mauvais élève dans le domaine.

Une méfiance très certainement augmentée par la présence du sulfureux milliardaire de la crypto Justin Sun - fondateur de la blockchain Tron (TRX) - dans cette équation. D'autant plus lorsque cela implique un récent scandale mis à jour en mai dernier au sujet des placements effectués par le gestionnaire de ses réserves, First Digital Trust (FDT), dans des positions jugées illiquides.

Pendant que son émetteur, Techteryx, criait à la « fraude massive » au sujet de placements effectués sans sa permission, Justin Sun a dû sortir le portefeuille afin de renflouer ses caisses exposées à un déficit de plusieurs centaines de millions de dollars. Et ce n'est apparemment que le début des ennuis.

456 millions de dollars bloqués par le tribunal de l'économie numérique de Dubaï

Une opération de renflouement déjà peu commune qui vient de se heurter à un nouvel obstacle de poids représenté par le tribunal de l'économie numérique de Dubaï, dans le cadre d'une toute première procédure du genre pour cette juridiction.

En effet, cette instance vient d'émettre un ordre de « gel mondial » à l'encontre de 456 millions de dollars inscrits dans ce qui apparaît comme « une fraude présumée en ce qui concerne les réserves détenues par une société émettant une forme de cryptomonnaie appelée stablecoin ».

Dans les faits, ce gel concerne plus précisément des fonds détenus par la société Aria Commodities DMCC, implantée à Dubaï, reçus entre 2021 et 2022 dans le cadre des investissements illiquides menés avec les réserves du TUSD par First Digital Trust.

Le but de cette opération : éviter que ces 456 millions de dollars ne disparaissent avant que les tribunaux de Hong Kong en charge de cette affaire ne puissent déterminer leur véritable propriétaire. Le terme de cette injonction implique l'intervention d'une décision officielle sur le sujet.

Source : Communiqué officiel

