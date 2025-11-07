Plusieurs stablecoins s'effondrent et jettent un vent de méfiance sur la DeFi

Dans le sillage du crash de Stream Finance, plusieurs stablecoins algorithmiques ont subi une perte d’ancrage par contagion. Retour sur les derniers échecs, qui pourrait ébrécher la confiance des investisseurs pour certains protocoles de finance décentralisée (DeFi).

Les stablecoins algorithmiques font face à la tempête

Depuis quelques jours, le secteur des stablecoins est en pleine tempête, après le crash du XUSD de Stream Finance. Plus tôt dans la semaine, nous revenions d’ailleurs en détail sur les évènements, tout en soulignant le risque de contagions à d’autres acteurs de la finance décentralisée (DeFi).

Dans ce contexte, les récents évènements ont mis en lumière les faiblesses de plusieurs projets. C’est notamment le cas du pseudo-stablecoin deUSD d’Élixir, qui s’est totalement effondré et dont le prix affiche aujourd’hui moins de 0,03 dollar.

La raison à cela se trouve dans l’interdépendance des protocoles, où chaque protocole déployait de la liquidité sur l’autre.

Malgré tout, les équipes d’Elixir ont assumé leur responsabilité en dédommageant les investisseurs lésés à hauteur de leurs pertes :

Elixir a travaillé sans relâche au cours des dernières 48 heures et a traité avec succès les demandes de rachat de 80 % de tous les détenteurs de deUSD jusqu’à présent (Stream non inclus). À l’heure actuelle, Stream détient environ 90 % de l’offre de deUSD (~75 millions de dollars), tandis qu’Elixir détient une proportion similaire de son soutien restant sous forme de prêt Morpho à Stream. Tous les détenteurs restants de deUSD et de sdeUSD pourront les échanger contre 1 dollar.

En outre, le deUSD « sera bientôt abandonné ».

Toutefois, la situation est parfois plus compliquée à gérer pour d’autres protocoles. Dans le cas de Treeve par exemple, 79 % des fonds étaient exposés à Stream Finance et sont aujourd’hui bloqués. Si les équipes ne communiquent pas sur X, un contributeur du projet affirme sur Discord que Treeve cherche à établir le dialogue avec Stream Finance :

Nous essayons d’entrer en contact avec l’équipe juridique engagée par Stream afin de comprendre les perspectives et comment nous pouvons planifier le recouvrement des actifs actuels.

Un autre depeg concerne l’USDX, de Stables Labs, qui s’échange maintenant à moins de 0,2 dollar. Toutefois, cette affaire est troublante, car après avoir annoncé une perte dans le hack de Balancer pour 1 million de dollars, mais en ayant promis une prise en charge, l’équipe n’a depuis plus rien communiqué. Dès lors, certaines rumeurs, qui doivent encore être éclaircies, suggèrent que le fondateur Flex Yang aurait pu partir avec la caisse.

Quoi qu’il en soit, tous ces cas de figure font souffler un vent de méfiance du côté de la finance décentralisée. Si la valeur totale verrouillée (TVL) n’a été que peu impactée au niveau global, certains protocoles, comme Euler, voient leur TVL en équivalent ETH chuter de 30 % depuis le mois dernier.

Même constat pour l’USDe d’Ethena, ce stablecoin algorithmique voit effectivement sa capitalisation chuter de 41 % sur la même période.

Source : X

