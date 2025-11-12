Un escroc de la crypto et sa femme retrouvés démembrés et enterrés à Dubaï

Le secteur des cryptomonnaies vit des heures sombres et terrifiantes depuis que les enlèvements contre rançon de personnalités populaires de l'écosystème se sont multipliés. Une réalité qui prend une tournure rapidement horrible lorsque des soupçons de fraude sont de la partie.

Un couple de Russes disparaît dans le désert de Dubaï

Depuis maintenant des mois, les acteurs du secteur des cryptomonnaies vivent avec la peur au ventre suite à de nombreux enlèvements - parfois accompagnés d'actes de torture - perpétrés à leur encontre afin de réclamer le versement d'une rançon.

Une situation qui implique de nombreux cas recensés en France, mais également dans d'autres pays réputés plus sûrs comme par exemple Dubaï, situé dans les Émirats arabes unis. En effet, c'est dans le désert de la région de Hatta, proche de la frontière avec Oman, qu'une affaire des plus sordides vient d'être mise à jour.

En cause, un couple de ressortissants russes installés dans la ville de Dubaï, dont le mari était connu pour des faits de fraude crypto à grande échelle qui l'avaient conduit en prison en 2020. Libéré avant le terme de sa peine de 6 ans, il en avait profité pour déménager et fonder dans le même temps la plateforme Fintopio.

Un parcours qui va s'arrêter brutalement en octobre dernier, lorsque le couple disparaît des radars suite à une visite touristique dans la région de la Dubaï Desert Conservation Reserve. Une zone dans laquelle leurs corps viennent d'être retrouvés par la police locale, avec des traces évidentes de tortures et de mutilations.

Une affaire de fraude crypto qui tourne mal

Les faits sont rapportés par le média italien Corriere della Sera, suite à la mise à jour de deux corps démembrés et enterrés dans les dunes proches de la Dubaï Desert Conservation Reserve. Une identification va rapidement permettre d'identifier Roman Novak et sa femme Anna, déclarés disparus depuis plusieurs semaines.

Selon les déclarations du chauffeur qui les a vus pour la dernière fois, le couple se trouvait dans la région de Hatta avec l'intention de prendre un autre véhicule pour la suite de son périple. Puis, plus de nouvelles, à part un dernier message de Roman Novak visiblement bloqué quelque part à la frontière avec Oman et en quête désespérée d'une grosse somme d'argent.

Une affaire qui va rapidement prendre une tournure internationale, puisque les premiers éléments de l'enquête ont conduit à l'arrestation de sept personnes en Russie et au Kazakhstan, dont « deux soldats vétérans du conflit en Ukraine et un ancien policier devenu trafiquant de drogue ».

De toute évidence, cet enlèvement s'inscrit dans une réalité criminelle qui pourrait impliquer un investissement dans la plateforme Fintopio de Roman Novak, possiblement frauduleuse. Les tueurs ayant décidé de récupérer leur argent par la force en voyant l'intéressé étaler sa fortune supposée sur les réseaux, alors qu'il ne possédait qu'un portefeuille crypto vide.

Source : Corriere della Sera

