KuCoin doit « cesser immédiatement toute activité » crypto à Dubaï

Jeudi, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) de Dubaï a demandé à KuCoin de cesser toutes ses activités crypto sur place. Et pour cause, l'autorité rappelle que l'exchange ne possède pas les licences adéquates pour opérer.

Vincent Maire

Le gendarme crypto de Dubaï donne l'alerte sur KuCoin

À une époque où les cadres réglementaires manquaient encore de clarté à travers le monde, il était commun de voir les plateformes de cryptomonnaies prendre quelques libertés, acceptant l’éventualité de poursuites juridiques contre un peu de croissance. Comme d’autres, KuCoin a joué avec cette zone grise, notamment au point d’être placée sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) il y a 2 ans, avant de quitter la France l’année dernière.

Depuis, l’exchange de cryptomonnaies a obtenu son agrément MiCA en Autriche, mais une autre juridiction a lancé sa propre alerte. En effet, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) de Dubaï a publié un communiqué sans équivoque jeudi :

blockquote icon

La VARA a constaté que la société pourrait proposer des activités liées aux actifs virtuels à des résidents de Dubaï sans les autorisations réglementaires requises et en présentant de manière trompeuse son statut d'agrément. En conséquence, il lui a été demandé de cesser immédiatement toute activité liée aux actifs virtuels sans agrément.

🔎 Comment stocker vos cryptomonnaies hors des plateformes centralisées ?

En parallèle, la VARA « recommande aux consommateurs et aux investisseurs de Dubaï d'éviter toute interaction avec Kucoin ».

Pour l’heure, KuCoin n’a pas commenté le communiqué. Néanmoins, son token KCS affiche un prix de 7,93 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 2,27 % sur les dernières 24 heures.

Source : VARA

