KuCoin décroche son agrément MiCA et pourra revenir en France

Ayant quitté la France l'été dernier, KuCoin pourra finalement revenir prochainement grâce à l'obtention de sa licence MiCA. Retour sur cette nouvelle étape réglementaire du célèbre exchange de cryptomonnaies.

le 29 novembre 2025 à 9:00.

1 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

KuCoin décroche son agrément MiCA et pourra revenir en France

KuCoin obtient sa licence MiCA

Vendredi, l'exchange de cryptomonnaies KuCoin a informé sa communauté de l'obtention d'une licence MiCA. Pour ce faire, l'entreprise a choisi de poser ses valises en Autriche :

blockquote icon

Excellente nouvelle pour l'Europe, et même pour le monde entier ! KuCoin EU est désormais officiellement conforme à la réglementation MiCAR et approuvé par l'autorité autrichienne des marchés financiers ! Un accès sécurisé et réglementé aux cryptomonnaies arrive très prochainement dans l'UE.

🔎 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter des cryptomonnaies ?

Placée sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 15 avril 2024, KuCoin avait finalement quitté la France au mois d'août dernier. À présent, l'exchange de cryptomonnaies va pouvoir revenir dans le pays, et s'adresser également aux investisseurs des autres états membres de l'Union européenne.

Rejoindre Cryptoast Academy avec 80 % de réduction sur l'abonnement annuel
Publicité

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2213 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Mica

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Bitcoin : ce que je sais du marché baissier cyclique

Bitcoin : ce que je sais du marché baissier cyclique

 Cet investisseur abaisse sa prévision pour le Bitcoin de 250 000 à 100 000 dollars pour la fin de l'année

Cet investisseur abaisse sa prévision pour le Bitcoin de 250 000 à 100 000 dollars pour la fin de l'année

 La guerre contre la vie privée continue : Une autre solution open-source quitte la France

La guerre contre la vie privée continue : Une autre solution open-source quitte la France

 Une baleine historique du Bitcoin vend l'intégralité de ses BTC pour 1,3 milliard de dollars

Une baleine historique du Bitcoin vend l'intégralité de ses BTC pour 1,3 milliard de dollars