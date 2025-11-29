KuCoin décroche son agrément MiCA et pourra revenir en France

Ayant quitté la France l'été dernier, KuCoin pourra finalement revenir prochainement grâce à l'obtention de sa licence MiCA. Retour sur cette nouvelle étape réglementaire du célèbre exchange de cryptomonnaies.

KuCoin obtient sa licence MiCA

Vendredi, l'exchange de cryptomonnaies KuCoin a informé sa communauté de l'obtention d'une licence MiCA. Pour ce faire, l'entreprise a choisi de poser ses valises en Autriche :

Excellente nouvelle pour l'Europe, et même pour le monde entier ! KuCoin EU est désormais officiellement conforme à la réglementation MiCAR et approuvé par l'autorité autrichienne des marchés financiers ! Un accès sécurisé et réglementé aux cryptomonnaies arrive très prochainement dans l'UE.

Placée sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 15 avril 2024, KuCoin avait finalement quitté la France au mois d'août dernier. À présent, l'exchange de cryptomonnaies va pouvoir revenir dans le pays, et s'adresser également aux investisseurs des autres états membres de l'Union européenne.

Source : X

