SwissBorg décroche son agrément MiCA en France

Jeudi, l'exchange de cryptomonnaies SwissBorg a officialisé l'obtention de son agrément MiCA auprès de l'AMF. Retour sur cette étape réglementaire, qui lui ouvre les portes de l'Europe.

Jeudi, SwissBorg a officialisé l’obtention de son agrément MiCA auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ainsi, la célèbre plateforme suisse de cryptomonnaies est parvenue à faire réguler divers services crypto, incluant « la conservation et l'administration, l'exécution d'ordres, le transfert et le placement, la gestion de portefeuille et le conseil en crypto-actifs ».

Pour Cyrus Fazel, le PDG et cofondateur de SwissBorg, il s’agit là d’un « tournant décisif » :

Chez SwissBorg, nous avons toujours été convaincus que le respect de la réglementation est la seule véritable voie vers une adoption massive et une confiance durable. L’obtention de notre agrément MiCA représente un tournant décisif pour notre communauté et l’écosystème européen des crypto-actifs dans son ensemble. Il nous permet d’innover en toute sécurité juridique tout en offrant à nos utilisateurs le plus haut niveau de protection.

Alors que l’exchange aurait pu retenir n’importe quelle juridiction européenne pour obtenir son agrément, le choix de l’AMF est un signal fort, compte tenu du fait que le gendarme financier français est moins prompt à délivrer ses autorisations, en comparaison d’autres pays tels que Malte, notamment.

Justine Lamberger, la directrice juridique de SwissBorg, souligne d’ailleurs les exigences de l’AMF :

L’obtention de notre agrément MiCA auprès de l’AMF est un véritable exploit ; elle témoigne des normes rigoureuses que nous nous imposons. L’AMF est reconnue à juste titre comme l’un des régulateurs les plus exigeants d’Europe, et la réussite de son processus d’évaluation rigoureux garantit à nos utilisateurs une confiance absolue dans la protection de leurs actifs. MiCA propulse SwissBorg dans une nouvelle ère du courtage de cryptomonnaies de niveau institutionnel.

Au printemps 2022, Swissborg avait déjà obtenu son enregistrement comme Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN), et le choix de la France dans cette nouvelle étape réglementaire semble s’inscrire dans la continuité.

Cela fait également écho aux mises en garde de l’AMF le mois dernier. En effet, l’agence alertait les PSAN face à la fin prochaine de la fameuse clause du grand-père, permettant de bénéficier d’un sursis vis-à-vis du règlement MiCA jusqu’au 1er juillet prochain. Toutefois, les PSAN qui ne seraient pas en mesure d’obtenir leur agrément européen dans les temps ont été invités à mettre en œuvre leur cessation d’activité dès le 30 mars prochain.

