Vos portefeuilles crypto seront surveillés par l'Union européenne en 2027

À partir du mois de juillet 2027, les plateformes crypto régulées dans l'Union européenne devront vérifier qui contrôle les wallets non-custodiaux de leurs utilisateurs. Une obligation qui, dans un contexte de fuites de données record, soulève des questions concrètes sur la sécurité des détenteurs de cryptomonnaies.

Ce que le règlement AMLR imposera aux plateformes crypto à partir de juillet 2027

Depuis l'adoption du règlement MiCA en 2023, les prestataires de services sur crypto-actifs (CASP, ou PSCA en français) sont progressivement intégrés au cadre réglementaire financier européen. La lutte contre le blanchiment constitue la prochaine étape principale de cette standardisation.

Au mois de mai 2024, l'UE a adopté un ensemble de lois anti-blanchiment, dont le règlement 2024/1624, aussi appelé « AMLR ». Directement applicable dans les 27 États membres de l'union sans transposition nationale, il entrera en vigueur le 10 juillet 2027 et constitue le 1er règlement unifié anti-blanchiment pour le secteur financier européen, crypto inclus.

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L'article 40 de ce texte est entièrement dédié aux cryptomonnaies et à ses wallets non-custodials, c'est-à-dire aux adresses dont l'utilisateur contrôle lui-même les clés privées.

Extrait du règlement (UE) 2024/1624

Il impose aux CASP d'identifier et d'évaluer le risque de blanchiment associé aux transactions effectuées vers et/ou depuis leur plateforme, et de mettre en place les mesures adaptées au niveau du risque détecté.

Le texte de loi liste 4 mesures applicables au choix :

identifier et vérifier l'identité de l'émetteur ou du bénéficiaire, y compris via des tiers ;

collecter des informations supplémentaires sur l'origine et la destination des fonds ;

renforcer la surveillance continue des transactions concernées ;

ou toute autre mesure jugée appropriée.

D'ici le mois de juillet 2027, l'AMLA, l'Autorité européenne anti-blanchiment, devra ainsi publier des lignes directrices précisant les critères d'identification des propriétaires de cryptomonnaies sur les portefeuilles self-custodials, ainsi que les méthodes permettant de vérifier le propriétaire de l'adresse.

Les plateformes pourront utiliser divers outils, comme la signature cryptographique de message, les micro-transactions de vérification ou le recours à des tiers d'analyse on-chain.

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Une surveillance des wallets crypto qui mèneront à plus de fuites de données et de kidnappings

Sous couvert de lutte contre le blanchiment d'argent, ce sont les détenteurs de cryptomonnaies honnêtes qui sont affectés. Interagir avec une plateforme régulée dans l'Union européenne pourrait désormais devenir conditionnel à la preuve du contrôle de son wallet, une atteinte directe à la vie privée des utilisateurs.

En effet, le nombre de fuites de données personnelles des Français atteint des records. Au mois de janvier 2026 seulement, plus de 90 millions de comptes ont vu leurs données exposées en France, touchant des dizaines de bases de données, y compris celles de services publics comme l'URSSAF.

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Ces fuites exposent principalement les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone, adresses postales, et bientôt adresses crypto, ce sont précisément les données collectées lors des procédures KYC imposées aux plateformes régulées.

Or, depuis le début de 2025, plus de 40 cas de violences physiques, d'enlèvements, de séquestrations et de demandes de rançon ciblant des détenteurs de cryptomonnaies ont été recensés en France.

En renforçant les obligations d'identification liées aux wallets non-custodials, cet article 40 standardise et banalise la collecte de données sensibles par les plateformes, elles-mêmes exposées aux fuites.

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Source : UE

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