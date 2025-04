Pourquoi les retraits sur Binance ont-ils été provisoirement suspendus aujourd'hui ?

Ce matin, les serveurs d’Amazon Web Services (AWS) ont connu une panne suffisamment importante, pour perturber les exchanges de cryptomonnaies Binance et KuCoin. En effet, les retraits ont dû être suspendus temporairement par mesure de sécurité, tandis que les ordres de trading pouvaient être rejetés :

Nous sommes conscients d’un problème affectant certains services sur la plateforme Binance en raison d’une interruption temporaire du réseau dans les data centers d’AWS. Certains ordres sont toujours validés, mais d’autres échouent. Si les utilisateurs rencontrent un échec, ils peuvent réessayer. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec AWS pour résoudre ce problème le plus rapidement possible.

Depuis, la situation semble revenue à la normale et les retraits ont été réouverts pour les 2 plateformes. Outre Binance et KuCoin, d’autres acteurs de l’écosystème ont été affectés par l’incident, dont l’exchange MEXC ainsi que le portefeuille Web3 Rabby Wallet.

Selon les équipes d’AWS, le problème aurait été causé par une coupure de courant :

Ce problème était dû à une interruption de l’alimentation électrique principale et secondaire des instances […] concernées. Pendant ce temps, les clients ont également pu constater une augmentation des taux d’erreur et des latences |…]. Des ingénieurs ont été automatiquement contactés en quelques minutes et ont immédiatement commencé à étudier des solutions pour atténuer le problème.