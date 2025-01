« Des milliards de dollars de transactions suspectes » – KuCoin plaide coupable et quitte le territoire américain

Les déboires légaux de KuCoin aux États-Unis se soldent par un départ précipité. La plateforme d’échange a en effet plaidé coupable d’avoir facilité des milliards de dollars de transactions suspectes. En plus d’un exil forcé, elle devra payer une amende conséquente à la Justice des États-Unis.

KuCoin forcée de quitter les États-Unis

Le Department of Justice (DOJ) des États-Unis a annoncé que l’entreprise Peken Global, qui gère KuCoin, a plaidé coupable d’avoir opéré une plateforme d’échange non enregistrée. Elle ne se serait pas soumise aux exigences anti-blanchiment d’argent, ainsi qu’à un protocole de collecte d’informations sur ses utilisateurs.

La procureure des Etats-Unis Danielle Sasson a décrit les actions illicites conduites par KuCoin :

« Pendant des années, KuCoin a esquivé la mise en place de politiques anti-blanchiment d’argent. […] Il en résulte que KuCoin a été utilisée pour faire transiter des milliards de dollars de transactions suspectes et transmettre des fonds provenant potentiellement d’activités illégales. »

💡 Notre guide des meilleures plateformes du moment pour acheter des cryptomonnaies

Pour rappel, bien que KuCoin ait été une plateforme d’ampleur aux États-Unis, elle n’a implémenté des mesures KYC qu’à l’été 2023, 6 ans après son lancement. C’est cette esquive volontaire qui avait attiré l’attention de la justice américaine.*

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Une amende conséquente et une pénalité de 2 ans

La plateforme d’échange devra payer une amende conséquente : 297 millions de dollars. Elle avait déjà payé 22 millions de dollars à l’État de New York en décembre 2023. Par ailleurs, KuCoin ne pourra plus proposer ses services aux États-Unis pour une durée de 2 ans. Autre décision : les cofondateurs de la plateforme d’échange, Chun Gan (Michael) et Ke Tang (Eric) ne pourront plus avoir un rôle dans l’entreprise.

Ces derniers doivent par ailleurs rendre 2,7 millions de dollars obtenus lors de leur travail avec KuCoin. Ils avaient été mis en examen en mars 2024. KuCoin avait en effet enchaîné les difficultés l’année dernière. La plateforme d’échange avait connu des difficultés de retrait suite à l’arrestation des cofondateurs. En France, elle avait été placée sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

🌐 Dans l’actualité également – La plateforme crypto-friendly eToro a discrètement déposé une demande d’introduction en bourse

KuCoin a réagi à cette décision, rappelant qu’au-delà des États-Unis, ses services étaient toujours accessibles :

« Tout en résolvant des difficultés réglementaires aux États-Unis, nous voulons rassurer nos utilisateurs globaux sur le fait que nos opérations dans d’autres marchés non restrictifs ne sont nullement affectés. KuCoin continue de proposer des services sécurisés et innovants autour du monde. »

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : Bloomberg

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital