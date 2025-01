La plateforme crypto-friendly eToro a discrètement déposé une demande d'introduction en bourse

La plateforme eToro, pionnière dans le trading d'actions et de cryptomonnaies, préparerait actuellement son introduction en bourse aux États-Unis. Selon le Financial Times, l’entreprise ambitionne une cotation dès le 2e trimestre 2025, et ce pour une valorisation estimée à plus de 5 milliards de dollars.

eToro prépare une IPO aux États-Unis avec une valorisation estimée à 5 milliards de dollars

La plateforme de trading eToro, qui propose notamment des cryptomonnaies, a déposé des dossiers confidentiels auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue d’une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, selon le Financial Times. Prévue pour le 2e trimestre 2025, cette opération pourrait valoriser l’entreprise à plus de 5 milliards de dollars.

Fondée en 2007, eToro est surtout connue pour proposer des services de trading d’actions et de cryptos. En 2023, l'entreprise gérait 11,3 milliards de dollars d’actifs clients via environ 3 millions de comptes. Après un échec de cotation via une SPAC en 2021, eToro cherche désormais à exploiter la liquidité et la visibilité du marché américain, jugé plus attractif par son PDG, Yoni Assia.

Effectivement, malgré un marché britannique qui constitue sa base principale, eToro privilégie une cotation aux États-Unis, jugée plus avantageuse par son PDG. « Très peu de nos clients mondiaux négocieraient des actions britanniques. Le marché américain offre une liquidité plus profonde et une visibilité accrue pour les actifs échangés », a-t-il expliqué.

Pour orchestrer cette introduction en bourse, eToro s’est entourée de banques de renom, notamment Goldman Sachs, Jefferies et UBS.

Source : Financial Times

