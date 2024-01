La Chine prévoirait 270 milliards de dollars pour redresser son marché boursier

Pékin compte redresser un marché boursier domestique en difficulté ces derniers temps. La Chine aurait en effet prévu 270 milliards de dollars pour soutenir artificiellement les cours des actions. Qu’est-ce que cela va changer ?

La Chine au chevet de son marché boursier, billets à l’appui

Selon le média Bloomberg, qui a interrogé des sources concernées, la Chine passe à la vitesse supérieure pour soutenir ses actions locales. Sur une initiative du Premier ministre Li Qiang, le pays souhaiterait en effet rassembler 270 milliards de dollars destinés au marché boursier. Ce sont les comptes offshores d’entreprises publiques qui seraient en majorité sollicités.

Ce « fonds de stabilisation » permettrait donc l’achat d’actions chinoises, en difficulté ces derniers mois. Hier, elles ont en effet touché leur niveau le plus bas depuis cinq ans, alors que de l’autre côté de la planète, Wall Street était plutôt rieur.

Progression du CSI 300, un des principaux indices boursiers chinois

Calmer les esprits est donc devenu un enjeu clé pour Pékin, par ce soutien artificiel de son marché boursier en berne, toujours selon Bloomberg :

« Calmer les investisseurs de détail de la nation, dont beaucoup ont souffert de la chute prolongée du marché immobilier, est également considéré comme un enjeu clé pour maintenir la stabilité sociale. »

Mais l’apport conséquent sera-t-il suffisant ? Historiquement, ce type de soutien ponctuel n’a été efficace que s’il a été accompagné d’autres mesures, d’autant plus que le marché boursier local tire la langue depuis maintenant plusieurs années. D’où d’autres options éventuelles, qui pourraient être annoncées cette semaine selon les sources interrogées.

Une Chine à la peine face à son modèle historique

La Chine fait face à des difficultés croissantes depuis la crise immobilière, que certains voient comme un symbole des limitations du modèle économique chinois. La croissance a ralenti ces dernières années, et si le pays côtoyait encore les 8% annuel il y a peu de temps, cela devrait se réduire jusqu’à 3.5% d’ici à 2028, selon le fonds monétaire international (FMI).

Tout cela se combine donc pour créer un sentiment plutôt anxieux en terre chinoise, avec une confiance des consommateurs qui s’est nettement réduite, des investissements étrangers en chute, et une pression face à des indices étatsuniens et européens qui deviennent plus rieurs ces derniers temps. Les prochaines décisions de la Chine seront donc particulièrement suivies.

Source : Bloomberg, TradingView

