Le régulateur chinois s'engage à stabiliser les marchés après que la bourse ait atteint un plus bas depuis 5 ans

La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) réagit à la chute de la bourse chinoise en cherchant à maîtriser la volatilité du marché et en s'engageant à prendre les mesures nécessaires. Cependant, les détails des actions envisagées par le régulateur demeurent vagues, laissant les investisseurs dans l'incertitude quant à l'avenir de l'économie chinoise, d'autant plus que le géant de l'immobilier Evergrande a récemment officialisé sa faillite.

Est-ce que la CSRC pourra tenir ses promesses de stabilisation de l'économie chinoise ?

Suite à la chute de la bourse chinoise à son niveau le plus bas depuis 5 ans, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) s'est engagée à mettre en place des mesures pour protéger le marché contre des fluctuations excessivement volatiles, bien que les détails de ces mesures envisagées n'aient pas été précisés.

L'indice CSI300, regroupant les 300 principales actions chinoises, traverse une période de forte volatilité depuis son pic de février 2021, où il avait atteint 5 930 yuans. En l'espace de 3 ans, environ 7 000 milliards de dollars de valeur ont été effacés, avec un cours actuel du CSI300 à 3 200 yuans, soit une baisse de 46 %.

Cours du CSI300 depuis 2019

Déjà à la fin du mois de janvier 2024, la CSRC avait tenté de freiner la chute des marchés chinois en limitant les possibilités de prise de positions short. Malgré cela, ces mesures n'ont pas réussi à stopper la chute des cours, probablement entraînée par la faillite d'Evergrande, le géant de l'immobilier chinois.

Bien que le régulateur se soit engagé à lutter contre les ventes à découvert malintentionnées afin de décourager la spéculation à court terme et d'encourager les investissements à long terme, ce qui a entraîné un rebond à court terme, l'impact réel de ces engagements sur le cours du CSI300 reste incertain.

Certains experts suggèrent que le gouvernement chinois devrait envisager la création d'un fonds de stabilisation du marché d'au moins 10 000 milliards de yuans (1 400 milliards de dollars) pour prévenir une panique généralisée sur les marchés.

Par ailleurs, le taux de change du yuan face au dollar, qui est resté en dessous de 6,5 dollars par yuan pendant plus d'un an à partir du mois de novembre 2020, a vu son cours osciller entre 7 et 7,3 dollars par yuan récemment, traduisant une dépréciation d'environ 13 % du yuan par rapport au dollar, et ajoutant un autre défi à l'économie chinoise.

Sources : Reuters, Bloomberg, TradingView

