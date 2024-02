France : le groupe bancaire Société Générale supprime 900 emplois

En difficulté ces derniers temps, la Société Générale vient d'annoncer la suppression de 900 emploi au sein de son siège. La banque souhaite ainsi économiser 1.7 milliard d'euros d'ici à 2026.

La Société Générale supprime 900 emplois à la Défense

C’est le siège de la Société Générale, à la Défense, qui est concerné. Comme le confirme un communiqué publié ce jour, ce plan de suppression de postes se fera sans départs contraints. Les 900 emplois correspondent à environ 5% des effectifs du siège de la banque. Les employés feraient l’objet de mobilités internes, de transition d’activités, ou de départs volontaires.

« L’objectif est de regrouper et mutualiser certaines activités et fonctions, de supprimer des strates hiérarchiques pour alléger les processus de décision. »

La décision permettrait au groupe d’« améliorer structurellement son efficacité opérationnelle », et donc de faire des économies, après quelques années difficiles pour Société Générale.

Faire des économies dans les années à venir

Cette suppression de postes permettrait en effet au groupe d’atteindre un objectif d’économie fixé à 1.7 milliard d’euros d’ici à 2026. En plus de cette décision, Société Générale a déjà fusionné sa marque avec le Crédit du Nord, et a réduit fortement le nombre d’agences qu’elle gère sur le territoire : plus de 500 ont en effet été supprimées. D’autres mesures ont été prises, selon un communiqué de la banque :

« Ce montant inclut des économies additionnelles d’environ 700 millions d’euros provenant de nouveaux projets lancés dans l’ensemble des entités du Groupe afin notamment de rationaliser les systèmes d’information, d’optimiser les processus d’achats ou de simplifier l’organisation. »

Au total, la Société Générale emploie 117 500 personnes dans le monde, dont 56 000 personnes en France.Il s’agit de la troisième banque française par capitalisation : elle affichait 20,15 milliards d’euros en août dernier.

Source : Société Générale

