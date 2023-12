Société Générale émet une obligation verte numérique sur la blockchain Ethereum (ETH)

C’est une première pour Société Générale : la banque a émis une obligation numérique verte sur une blockchain publique : Ethereum (ETH). En quoi consiste cette initiative et pourquoi est-elle novatrice ?

Société Générale émet sa première obligation verte sur Ethereum

La Société Générale a élaboré cette obligation avec sa branche spécialisée en actifs numériques : SG Forge. Deux investisseurs institutionnels y ont souscrit : AXA Investment Managers et Generali Investments, via un placement privé. Il s’agit d’une obligation « verte », c’est-à-dire que les fonds levés sont exclusivement utilisés pour financer ou refinancer des activités vertes éligibles.

« Cette opération inaugurale est structurée sous la forme d’une obligation senior preferred unsecured d’un montant de 10 millions d’euros avec une maturité de 3 ans. »

L’aspect novateur, c’est bien sûr que cette obligation est émise sur une blockchain publique, dont les données sont librement consultables par n’importe qui. Cela permet notamment plus de transparence en ce qui concerne les critères environnementaux et sociaux de gouvernance (ESG) :

« Il s’agit également d’une première étape dans l’utilisation de la blockchain comme référentiel de données et outil de certification permettant de favoriser la transparence des données ESG et à impact à l’échelle mondiale, au profit des émetteurs comme des investisseurs. »

Un smart contract consultable et un règlement en stablecoin

Deux autres particularités sont mises en avant par Société Générale. D’une part, les informations sur l’empreinte carbone sont disponibles à tout moment dans le smart contract de l’application. Cela rentre dans une démarche plus large de SG Forge, qui a déjà publié un rapport sur l’empreinte carbone des security tokens au cours de leur cycle de vie.

D’autre part, les titres proposés sur la blockchain Ethereum sont achetables via l’EUR CoinVertible. Lancé en avril dernier par Société Générale, il s’agit d’un stablecoin adossé à l’euro, qui a pour vocation de « contribuer au rapprochement des marchés financiers traditionnels de l’écosystème des actifs numériques ». La banque fait par ailleurs un parallèle entre les stablecoins et les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) :

« Alors que les solutions de monnaies numériques des banques centrales sont en cours d’expérimentation, ces méthodes de règlement innovantes démontrent la capacité de SG-FORGE à fournir une gamme complète de services on-chain. »

Société Générale continue donc de montrer son engagement pour des produits et services à la croisée de la technologie des registres distribués et de la finance « classique ». En plus de cette obligation et du lancement d’un stablecoin, elle avait aussi effectué une transaction publique sur MakerDAO, en janvier dernier. Son positionnement est donc particulièrement notable dans un secteur bancaire français qui est historiquement frileux en matière de blockchain.

Source : Société Générale, communiqué

