Evergrande : le promoteur immobilier vient d'être placé en liquidation judiciaire

L’échec du dernier recours. Le promoteur immobilier Evergrande ne sera pas parvenu à élaborer un plan de restructuration, et un jugement confirme aujourd’hui la liquidation de ses actifs. L’entreprise avait accumulé 300 milliards de dollars de dettes, elle est devenue un symbole de la crise immobilière profonde que traverse la Chine.

Evergrande placé en liquidation judiciaire

C’est une annonce qui pourrait avoir l’effet d’un raz-de-marée. Le géant immobilier Evergrande a été placé ce jour en liquidation judiciaire, par un tribunal de Hong Kong. Ces derniers mois, il avait été question d’un plan de restructuration, considéré comme une bouée de sauvetage pour le groupe. Mais selon la juge, l’entreprise n’a pas su se raccrocher aux branches :

« Étant donné l’absence manifeste de progrès de la part de l’entreprise dans la présentation d’un plan de restructuration viable. […] J’estime qu’il est approprié que le tribunal rende un jugement de liquidation de l’entreprise. » Linda Chan, juge chargée de l’affaire

L’affaire Evergrande est complexe dans son ampleur : la liquidation des 300 milliards de dollars d’actifs va en effet être longue et ardue pour le liquidateur qui sera nommé par la juge. Mais aussi en ce qui concerne la localisation : c’est en effet un tribunal de la région semi-autonome de Hong Kong qui porte ce jugement, mais c’est bien en Chine que le groupe Evergrande est basé.

« Regrets » du PDG et une action qui dévisse en Bourse

L’affaire Evergrande traîne en longueur depuis 2021, date à laquelle le promoteur a fait défaut sur sa dette. Depuis, la crise immobilière n’a fait que s’amplifier en Chine. Evergrande n’est par ailleurs pas le seul promoteur à avoir été placé en liquidation judiciaire, mais il s’agit du plus gros acteur, qui est devenu un symbole de la crise. Le PDG de l’entreprise, Shawn Siu, a exprimé aujourd’hui ses regrets :

« La décision rendue ce jour est contraire à notre intention première […] C’est extrêmement regrettable »

Suite à la décision du juge, l’action d’Evergrande a plongé brusquement, perdant 23% en l’espace d’une heure :

L’action d’Evergrande dévisse brutalement suite à l’annonce de la liquidation judiciaire

Il est très probable que la chute continue, le plan de restructuration étant vu comme un dernier rempart par de nombreux investisseurs. Plusieurs créanciers du groupe ont par ailleurs noté le manque de dialogue de l’entreprise avant la décision de justice qui vient d’être rendue.

Un risque de contagion en Chine et ailleurs ?

Au-delà d’Evergrande, c’est le risque de contagion qui inquiète également les marchés chinois et internationaux. Actuellement, le promoteur Country Garden semble lui aussi au bord du gouffre, et cherche à vendre ses actifs. Il disposerait de quatre fois plus de chantiers qu’Evergrande. Tout cela nourrit la méfiance sur les marchés chinois, et le ralentissement économique net sur le territoire.

Beaucoup considèrent en effet la crise immobilière chinoise comme la partie visible de l’iceberg. Cela met notamment en lumière le recours massif des grands groupes à des sociétés de gestions d’actifs. La crainte est donc que cela se propage au-delà du secteur de l’immobilier, dans une Chine qui peine déjà ces dernières années. On lui prête ainsi un plan à 270 milliards de dollars pour soutenir un marché boursier exsangue.

Pour 2028, la Chine prévoit une croissance à 3.5%, bien loin des 8% dont elle avait l’habitude il y a encore peu de temps. L’affaire Evergrande est donc un symbole, qui marque un ralentissement bien réel du modèle chinois.

Source : Reuters

