Sam Altman fait volte-face et revient chez OpenAI – Un camouflet pour Microsoft ?

Tout ça pour ça ? Sam Altman, le créateur d’OpenAI, n’en finit plus de passer d’une entreprise à l’autre. En début de semaine, nous apprenions qu’il s’était réfugié dans les bras de Microsoft, qui était prête à créer une division d’intelligence artificielle rien que pour lui. Le PDG s’était en effet fait licencier subitement d’OpenAI, et Emmett Shear, l’ex-PDG de Twitch, était censé lui succéder. Mais les choses ont de nouveau changé.

👉 Revenez sur l’affaire – OpenAI : Sam Altman se fait virer de son poste de PDG par le conseil d’administration

Nous apprenons en effet ce jour que Sam Altman va de nouveau être PDG d’OpenAI. La nouvelle a été annoncée directement par l’entreprise sur X :

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023