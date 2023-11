OpenAI : Emmett Shear, l’ex-PDG de Twitch, succède à Sam Altman

Depuis l’éviction de Sam Altman de son poste de PDG par le conseil d’administration d’OpenAI, chaque jour apporte son lot d’informations complémentaires. Aujourd’hui, nous apprenons que c’est Emmett Shear qui a été nommé pour prendre la tête de l’entreprise d’intelligence artificielle (IA) derrière le chatbot ChatGPT.

Il s’agit là d’une personne habituée des postes à haute responsabilité, puisque l’intéressé n’est ni plus ni moins que l’ex-PDG de la plateforme de streaming Twitch, dont il a démissionné en mars dernier après y avoir passé 11 ans. Ce sont d’ailleurs des arguments similaires qui ont été rapportés par une source proche du dossier à nos confrères de Bloomberg :

L’intéressé aurait également convaincu le conseil d’administration grâce à sa position vis-à-vis de l’IA, reconnaissant par exemple en septembre dernier qu’il fallait avancer de manière plus mesurée sur ce secteur :

Cette information intervient alors que les investisseurs d’OpenAI, sous la direction de Microsoft, Thrive Capital et Tiger Global Management, faisaient pression ce week-end sur le conseil d’administration pour tenter de réhabiliter Sam Altman. Cette nomination peut ainsi être vue comme un refus d’accéder à leur demande, tandis que le renvoi de l’ex-PDG a causé de vives réactions au sein de l’entreprise.

Mira Murati, directrice de la technologie de l’entreprise qui avait été nommée PDG par intérim le temps de trouver une solution définitive, n’aura finalement occupé ses nouvelles fonctions que deux jours durant.

À l’heure de la rédaction de ces lignes, aucun commentaire n’a encore été apporté par les différentes parties prenantes, que ce soit Mira Murati, OpenAI ou Emmett Shear.

De son côté, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a dévoilé que Sam Altman, Greg Brockman et d’autres personnes ayant quitté OpenAI prendraient la tête d’une nouvelle équipe de recherche sur l’IA chez Microsoft. Nous y reviendrons plus en détail dans un article à venir :

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023