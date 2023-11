OpenAI : Microsoft ferait pression sur le conseil d’administration pour réhabiliter Sam Altman

Cette fin de semaine, le conseil d’administration d’OpenAI annonçait une nouvelle surprenante au travers du licenciement de son PDG et cofondateur : Sam Altman.

Mais voilà qu’après le premier effet de surprise passé, les investisseurs de l’entreprise auraient commencé à faire pression sur ledit conseil d’administration pour la réhabilitation de Sam Altman, selon un rapport de nos confrères de Bloomberg. Ces investisseurs comprennent en premier lieu Microsoft, qui est entrée au capital d’OpenAI à hauteur de 10 milliards de dollars, ainsi que Thrive Capital et Tiger Global Management notamment.

Satya Nadella, le PDG de Microsoft, aurait été « aveuglé » et rendu « furieux » par la nouvelle, ce dernier aurait ainsi promis à Sam Altman qu’il s’engageait « à le soutenir dans toutes les prochaines démarches qu’il entreprendra ».

Ainsi, le même rapport précise que l’entrepreneur serait prêt à revenir dans l’entreprise, mais qu’il demanderait toutefois des changements dans la façon dont celle-ci était dirigée. Par ailleurs, l’intéressé a exprimé de la gratitude envers le soutien qu’il a reçu suite à cette affaire :

Dans le sillage de l’éviction de Sam Altman, le conseil d’administration s’était également séparé de son propre président : Greg Brockman. Cependant, si celui-ci était démis de ses fonctions, le conseil souhaitait tout de même qu’il continue à jouer son rôle compte tenu de son importance pour l’entreprise, ce qu’il avait refusé en quittant cette dernière.

Ainsi, l’intéressé s’est par la suite exprimé plus longuement sur X, pour apporter quelques précisions, indiquant que Sam Altman et lui étaient « choqués et attristés » par les évènements :

Sam and I are shocked and saddened by what the board did today.

Let us first say thank you to all the incredible people who we have worked with at OpenAI, our customers, our investors, and all of those who have been reaching out.

We too are still trying to figure out exactly…

— Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023