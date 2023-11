Yearn Finance : Le cours du YFI perd 45% en quelques heures — Que s'est-il passé ?

Si le retour de la volatilité sur le marché des cryptomonnaies a pu ravir certains investisseurs, d'autres se sont certainement réveillés avec des maux de tête ce matin en ouvrant leur portefeuille. En effet, le cours du Yearn Finance (YFI) a imprimé une chute de plus de 45 % en l'espace de quelques heures seulement.

Une performance qui dénote du reste du marché, avec un Bitcoin (BTC) qui recule seulement d'un léger 0.67 % sur la même période.

Chute du cours du YFI en échelle de temps 1H

Depuis le début du mois de novembre, le YFI de Yearn Finance avait proposé une performance assez spectaculaire de 181 % de hausse. Plus particulièrement, entre le 7 novembre et le 17 novembre, le token de la plateforme de finance décentralisée a connu 10 jours consécutifs dans le vert, passant de 5900 dollars à plus de 15 000 dollars.

Bien qu'une correction est souvent attendue après de tels rallyes haussiers, une chute de presque la moitié du cours d'un actif n'est pas anodine. Et forcément, de nombreux investisseurs se sont penchés sur la question pour déterminer les causes de cette chute.

Pour l'heure, la communauté privilégierait la piste d'un mouvement engendré par des initiés. Comme l'explique le compte X de Lookonchain, une équipe d'analyste des mouvements de fonds sur la blockchain, de gros portefeuilles auraient vendu leurs tokens YFI quelque temps avant la chute :

