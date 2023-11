Chute du YFI : dYdX dépense 9 millions de $ de son fonds d’assurance – Pourquoi ?

Dans la nuit du 17 au 18 novembre, le token YFI du protocole de finance décentralisée (DeFi) Yearn Finance a connu une chute impressionnante de son prix, concédant 45 % en quelques heures. Peu après les évènements, Antonio Juliano, le fondateur de l’exchange décentralisé (DEX) de dYdX, a pris la parole, estimant qu’il s’agissait là d’une manipulation de marché sur le YFI visant directement l’application :

This was pretty clearly a targeted attack against dYdX, including market manipulation of the entire $YFI market

We are investigating alongside several partners and will be transparent with what we discover https://t.co/djWHaaPIua

— Antonio | dYdX (@AntonioMJuliano) November 18, 2023