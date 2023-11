Quand le papier rencontre les NFT : apportez votre touche personnelle à notre journal

Plongez dans « Les Parcelles », le nouveau projet audacieux de Cryptoast, où l'art et l'interactivité communautaire se rencontrent dans le monde fascinant des NFT. Avec une édition limitée à seulement 100 parcelles, les participants auront l'opportunité d'inscrire leurs créations dans une mosaïque qui sera fièrement imprimée dans notre prochain journal papier.

Une nouvelle manière de contribuer à notre journal papier

Dans le monde des tokens non fongibles (NFT), l'innovation est la clé de l'évolution et de la pertinence. C'est dans cette optique que Cryptoast propose une nouvelle expérience pour accompagner la 4e édition de son journal papier.

Baptisé « Les Parcelles », ce concept unique offre une expérience interactive où l'art rencontre la technologie blockchain, permettant aux détenteurs de NFT de laisser leur empreinte visuelle dans une publication physique.

Avec seulement 100 parcelles disponibles, chaque NFT agit comme une fenêtre vers l'expression personnelle, donnant vie à une mosaïque d'images qui sera immortalisée sur chaque journal.

Aperçu de la mosaïque des parcelles

Il ne s'agit pas seulement d'une opportunité pour les artistes de montrer leur travail, mais aussi d'un moyen pour les passionnés de cryptomonnaies de partager leurs visions et leurs messages.

Pour résumer, l'expérience des parcelles c'est :

Une mosaïque de 100 parcelles imprimée sur chaque exemplaire de notre journal papier ;

Chaque parcelle est tokénisée sous la forme d'un NFT et est achetable par n'importe qui (20 MATIC) ;

Les détenteurs NFT peuvent soumettre des images de leur choix pour que celles-ci soient ajoutées à la mosaïque ;

La mosaïque des parcelles sera figée peu après la fin de la vente (20 novembre) et celle-ci sera ajoutée à notre journal papier.

💡 Tout savoir sur le prochain journal de Cryptoast co-réalisé avec les membres de sa DAO

Réservez votre parcelle dès maintenant

Une nouvelle expérience communautaire

L'aspect le plus captivant de ces parcelles est sa nature communautaire. En effet, les détenteurs de parcelles peuvent se connecter via un serveur Discord dédié afin de collaborer, discuter et planifier des œuvres d'art communes. Cette interaction offre une nouvelle dimension à l'expérience NFT, où l'échange d'idées et la création collective prennent le devant de la scène.

Les détenteurs de NFT peuvent également choisir d'acheter ou de revendre leurs parcelles, introduisant un aspect ludique à l'image d'une « Pixel War ». Cela encourage une dynamique de marché vivante où les images peuvent changer en fonction des tendances, des offres et des acquisitions, reflétant ainsi l'évolution constante de la communauté et de ses intérêts.

Au-delà de l'aspect ludique, ces parcelles sont un témoignage de la puissance de la blockchain en tant que facilitateur d'innovation. Chaque parcelle est un NFT à part entière, sécurisé et authentifié sur la blockchain, garantissant la propriété et l'originalité de chaque œuvre d'art partagée.

Alors que le monde continue de naviguer dans l'ère numérique, cette nouvelle expérience démontre le potentiel des NFT à aller au-delà de simples actifs à collectionner, en devenant des outils d'expression et de connexion.

Avec la clôture des réservations le 20 novembre 2023, l'excitation monte pour voir comment cette toile numérique évoluera et quelles histoires elle racontera. C'est une aventure artistique et communautaire qui ne fait que commencer.

Sachez également qu'en rejoignant la DAO de Cryptoast, quelle que soit la rareté du NFT en votre possession, vous recevrez un exemplaire de toutes les prochaines éditions de notre journal papier !

🤔 Vous avez des questions ? Venez échanger avec les équipes de Cryptoast sur notre Discord public

Précommandez la 4e édition de notre journal papier

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.