Cryptoast.fr : découvrez la nouvelle version du site et notre nouveau logo

Fondateur de Cryptoast, je suis passionné par le Bitcoin depuis plusieurs années. Mon objectif est d’œuvrer à la démocratisation du Bitcoin, de la Blockchain et des crypto-actifs pour rendre cet univers encore sauvage accessible au plus grand nombre. J’aime partager mon expérience et je suis toujours disponible pour répondre à vos questions, que ce soit par e-mail, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux.