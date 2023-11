Précommandez le prochain journal de Cryptoast, co-réalisé avec les membres de sa DAO

Après 3 éditions, le journal papier de Cryptoast revient avec une 4e publication dédiée aux entreprises françaises qui brillent à l'international et le Cryptoast 21 2023. Cette 4e édition précommandable dès maintenant s'accompagne de nombreuses nouveautés, tant pour le journal en lui-même que pour sa DAO.

Le journal n°4 de Cryptoast bientôt dans vos boites aux lettres

Saviez-vous que Cryptoast produit son propre journal papier ? Lancé pour la première fois en 2021, ce format a été utilisé à plusieurs reprises pour aborder des thématiques liées aux entreprises, aux professionnels et aux tendances qui rythment la vie de l'industrie des cryptomonnaies.

Ainsi, nos journalistes s'efforcent d'y décrire l'univers du Web3 avec des termes simples tout en réalisant des interviews exclusives des acteurs français, à l'instar de Sébastien Borget (The Sandbox) et Jean-Noël Barrot (Ministre délégué chargé de la transition numérique).

Tandis que la 1ère édition de ce journal était axée sur l'histoire du Web3 et les cas d'usages des applications décentralisés (dApps), sa 2e édition était dédiée aux acteurs français du Web3 notamment via le Cryptoast 21. De son côté, la 3e journal se concentrait sur les apports de la technologie blockchain et ses immenses implications dans l'avenir du Web.

👉 Consultez les anciens journaux de Cryptoast au format PDF

À l'occasion de notre 4e publication, qui s'apprête à voir le jour d'ici quelques semaines, nous offrons à notre communauté l'opportunité d'obtenir un journal papier limité à 1 500 exemplaires. D'ailleurs, notons que les membres de la DAO de Cryptoast ont participé à sa création.

Précommandable dès aujourd'hui, il vous offrira un panorama complet des entreprises et solutions françaises qui brillent à l'international. Ce journal sera accompagné du Cryptoast 21, un panorama des 21 personnalités francophones qui ont le plus marqués l'écosystème des cryptos en 2023.

🗞️ Précommandez le journal papier de Cryptoast en édition limité

Précommandez la 4e édition de notre journal papier

Comment rejoindre la DAO de Cryptoast ?

Chez Cryptoast, notre communauté est au cœur de nos priorités. Afin de donner la parole à ses membres, nous avons adopté les technologies du Web3 pour donner vie à une organisation autonome décentralisée (DAO).

Cette DAO offre à ses membres la possibilité d'influencer le développement de toutes les éditions de nos journaux. Ouverte à tous, elle est limité à 400 places, chacune rattachée à un NFT ayant une rareté et des avantages spécifiques.

En outre, en détenant l'un des NFT de la DAO Cryptoast, vous recevrez gratuitement chaque nouvelle édition de notre journal papier. Et cela peu importe la rareté de votre NFT.

👉 Procurez vous un NFT Cryptoast et accéder à la DAO

Cette collection de NFT se divise en 3 catégories : Silver, Gold et Galaxy. Les NFT Silver sont les plus communs et offrent un accès à la DAO pour voter et influencer les décisions autour des journaux. Les deux autres, Gold et Galaxy, offrent des avantages exclusifs sur l'obtention de « parcelles ».

À la manière d'un Pixel War, les parcelles représentent un lot de 100 espaces répartis sur une demi-page du journal où leurs détenteurs peuvent y ajouter l'image de leur choix. Tandis que les NFT Gold sont inscrits sur la whitelist de ces parcelles, les détenteurs de NFT Galaxy en obtiennent une gratuitement.

Que cela soit pour participer à la DAO, poser des questions sur son fonctionnement ou utiliser une parcelle du journal papier, tout cela se passe sur le nouveau Discord public de Cryptoast. Vous y retrouvez aussi toutes les dernières actualités autour des cryptomonnaies et différents canaux pour discuter avec nos équipes et notre communauté.

👉 Vous avez des questions ? Venez échanger avec nous sur notre Discord communautaire

Précommandez la 4e édition de notre journal papier

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.