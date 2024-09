Rachat d'actions de 60 milliards de dollars et dividendes en hausse de 10 % chez Microsoft (MSFT)

Le rachat potentiel de 60 milliards de dollars d’actions est le plus gros « buyback » auquel ait jamais procédé le géant de la Tech, il remplace un programme du même montant instauré en 2021. Il s’accompagne par ailleurs d’une hausse nette des dividendes pour les actionnaires. Ceux-ci pourront désormais toucher un dividende de 83 cents par action, contre 75 cents précédemment.

En juin dernier, Microsoft déclarait 75 milliards de dollars de trésorerie et équivalents. Les résultats de l’entreprise ont été bons sur l’exercice fiscal qui s’est achevé au second trimestre 2024, avec un chiffre d’affaire annuel colossal de 245 milliards de dollars. Le bénéfice net s’élève quant à lui à 88 milliards de dollars.

