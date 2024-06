Un rival français pour l'intelligence artificielle ? Mistral AI lève 600 millions d'euros, sa valorisation approche des 6 milliards d'euros

Une française qui compte bien faire sa place dans le monde déjà saturé de l’intelligence artificielle (IA)… Mistral AI vient d’achever un tour de financement qui lui a permis de récolter 600 millions d’euros. L’entreprise pèse désormais près de 6 milliards d’euros. Retour sur la success-story de la licorne française.

Mistral AI achève un nouveau tour de financement

C’est le premier anniversaire de Mistral AI, et l’entreprise s’est offert un joli cadeau. Elle annonce la tenue d’un tour d’investissement en série B, qui lui a permis de récolter 600 millions de dollars :

« Nous sommes reconnaissants à nos nouveaux et anciens investisseurs pour leur confiance continue et leur soutien pour notre expansion globale. »

La société parisienne souhaite amener l’AI de pointe « entre toutes les mains ». Elle pèse déjà près de 6 milliards de dollars, un poids conséquent pour une entreprise qui rêve de concurrencer des poids lourds du secteur comme OpenAI. Parmi les investisseurs ayant répondu présents, on trouve General Catalyst, Lightspeed, Andreessen Horowitz, Bpifrance et BNP Paribas… Mais aussi des entreprises du secteur, dont Nvidia, Salesforce, Samsung et IBM.

Venir concurrencer les géants du secteur

Arthur Mensch, le PDG de Mistral AI, a confirmé à nos confrères du Financial Times les ambitions de l’entreprise :

« Quand nous avons commencé, on nous a dit que ce marché ne pouvait pas être disrupté. Nous avons montré que ça n’était pas vrai, et nous avons effectivement disrupté le modèle commercial d’Open AI. »

Parmi les autres avancées notables d’OpenAI, on trouve un partenariat avec Microsoft, signé en avril dernier. Le géant de la Tech a déboursé 15 millions d’euros pour intégrer les produits de Mistral AI a sa plateforme de cloud computing, Azure. C’est une marque de confiance forte pour l’entreprise française.

Arthur Mensch confirme également qu’un avantage de Mistral AI sur ses concurrents, c’est sa gestion des ressources. Seuls un peu plus de 1000 GPU ont été utilisés pour entraîner son LLM, et le développement n’aura coûté « que » une vingtaine de millions d’euros, une somme relativement peu élevée dans le monde de l’intelligence artificielle.

Encensée jusqu’à Emmanuel Macron, qui la voit comme un fleuron du « Made in France », la société Mistral AI emploie actuellement 60 personnes, dont 45 dans l’Hexagone. Grâce à son modèle en contrepoint des géants de l’IA, la licorne pourrait donc s’octroyer une place de choix dans les années à venir.

Sources : LinkedIn, Financial Times

