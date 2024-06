« La nouvelle révolution industrielle a commencé » – Nvidia (NVDA) est devenue l’entreprise la plus capitalisée au monde

C’est fait : Nvidia est tout en haut du classement des entreprises qui pèsent le plus lourd dans le monde. Sa capitalisation a bondi jusqu’à 3 335 milliards de dollars, laissant derrière elle celle de Microsoft (MSFT), qui affiche ce jour 3,317 milliards de dollars. Apple (AAPL) avait été dépassée il y a 2 semaines, et est chiffrée aujourd’hui à 3,285 milliards de dollars.

L’action de Nvidia (NVDA) explose ces deux derniers mois

Cette percée est historique : il y a deux ans, l’entreprise ne valait « que » 400 milliards de dollars. Nvidia est depuis longtemps un grand nom lié à l’informatique, mais l’arrivée de l’intelligence artificielle générative (IA) a tout changé. Le géant américain a écrasé la concurrence, et s’est positionné pour alimenter la course technologique en cours.

