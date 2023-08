Nvidia explose en Bourse – La reine incontestée de l’intelligence artificielle (IA) ?

Le cours de l’action de Nvidia (NVDA) a explosé dans la journée d’hier, suite à des résultats particulièrement favorables. Zoom sur l’enthousiasme qui entoure actuellement celle que l’on surnomme la « marraine de l’intelligence artificielle ».

L’action de Nvidia (NVDA) explose à la hausse

Dans la journée d’hier, l’action de Nvidia (NVDA) a explosé à la hausse, prenant +15% en l’espace de quelques heures. Elle a ainsi dépassé les 500 dollars, avant de perdre du terrain :

Le cours de l’action NVDA a connu un bond, dans un contexte haussier

L’action NVDA évoluait déjà dans un contexte haussier notable : depuis le mois de mai dernier, elle prend +70%. Sur l’année, elle affiche une progression de +133%. Comment alors expliquer ces hausses consécutives ?

👉 Pour aller plus loin – Comment acheter des actions Nvidia (NVDA) ? Méthode simplifiée 2023

Acheter des actions sur eToro



Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 76% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. ( Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/feesLes CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 76% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. ( en savoir plus

Nvidia et l’intelligence artificielle (IA)

Cette dernière hausse est survenue après la publication des comptes de résultat de l’entreprise. Ceux-ci se sont avérés largement meilleurs que même les plus optimistes des prédictions. Nvidia annonce 13.5 milliards de dollars de revenus, soit 2 milliards de plus que ce qui était attendu. Nvidia pèse désormais plus de 1 000 milliards de dollars, ce qui n’était encore jamais arrivé à un fabricant de puces informatiques.

La raison de ces recettes conséquentes, c’est l’engouement qui entoure actuellement l’intelligence artificielle. Nvidia est en effet une des premières sociétés à bénéficier de l’arrivée sur le devant de la scène de l’IA. C’est elle qui fournit les puces utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle. Le PDG de l’entreprise, Jensen Huang, a souligné la révolution en cours dans un communiqué :

« Une nouvelle ère informatique a débuté. Les entreprises autour du monde sont en train de transiter vers des capacités informatiques accélérées, ainsi que l’intelligence artificielle générative. »

👉 A lire également –L’Intelligence artificielle (IA) : la nouvelle tendance des cryptomonnaies en 2023 ?

Nvidia se détache du mining de cryptomonnaies

De manière notable, le rapport de Nvidia ne mentionne pas le mining de cryptomonnaies. Cela n’est pas un hasard : bien que le géant produise depuis 2021 des puces spécialisées dans le minage, celles-ci ont fait face à plusieurs controverses. En 2022, la SEC avait condamné le constructeur pour ne pas avoir clarifié l’influence de ses produits liés au mining sur le reste de ses services liés aux jeux vidéo.

Par ailleurs, la société semble avoir pivoté et abandonné ses communications à ce sujet, suite à des résultats de vente décevants pour ses produits liés au mining. On rappelle que depuis le passage d'Ethereum (ETH) à la preuve d'enjeu, il n'est désormais plus possible de miner de l'ETH avec des cartes graphiques... Et qu'il n'est plus rentable de le faire chez Bitcoin (BTC). Le rapport récent le confirme donc : c’est bel et bien l’IA qui occupe toutes les pensées du géant américain en ce moment.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Sources : TradingView, résultats Nvidia

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.