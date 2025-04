5,5 milliards de dollars de pertes : Nvidia (NVDA) dévisse en Bourse suite aux restrictions américaines

Dans un contexte de guerre économique, le gouvernement des Etats-Unis a imposé cette nuit de nouvelles exigences en termes d'exportation pour Nvidia. Le géant américain de l'intelligence artificielle rencontrera désormais plus d'obstacles pour exporter certaines puces vers la Chine, en particulier les puces H20.

Suite à cela, Nvidia a révélé que la manœuvre lui coûterait 5,5 milliards de dollars, la Chine étant un grand consommateur de puces d'IA. Pour rappel, le gouvernement des Etats-Unis souhaite empêcher l'utilisation de puces Nvidia pour des usages militaires.

Suite à cette nouvelle, l'action NVDA a chuté de 5,69% avant l'ouverture, avant de se reprendre légèrement ces dernières heures (+1,35%). La nouvelle a également eu un impact plus large sur les Bourses asiatiques, qui ont marqué le pas cette nuit. Le Nikkei japonais a ainsi perdu 1%, tandis que le Taipei a concédé 1,96%.

La cristallisation des tensions entre la Chine et les Etats-Unis touche le secteur de l'intelligence artificielle, qui s'est développé à cheval entre les 2 territoires. Si Nvidia est le leader incontesté des puces d'IA, les chercheurs en intelligence artificielle sont en effet souvent chinois. Le gouffre qui s'étend entre les 2 économies va donc toucher ce domaine.

