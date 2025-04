La Russie lance un exchance crypto pour investisseurs « ultra-qualifiés »

La Russie fait un pas de plus vers la régulation des cryptoactifs. Alors qu'aux États-Unis et en Europe, la question de réglementer encore plus les cryptos et stablecoins fait débat, la Banque centrale et le ministère des Finances de Russie annonce la création d'une plateforme dédiée aux investisseurs les plus fortunés. Une manière d'encadrer un marché encore largement informel.

