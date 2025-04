La Russie veut officiellement lancer son propre stablecoin

Sous pression après le gel de portefeuilles numériques liés à l'USDT de Tether, Moscou envisage de lancer ses propres stablecoins indexés sur d’autres devises, comme le Rouble. Une piste stratégique dans un contexte de courses aux cryptomonnaies par les États, qui démontre l'ambition du Kremlin de devenir un véritable acteur du nouvel ordre monétaire digital.

La Russie à la recherche de solutions alternatives à l'USDT

La Russie poursuit sa quête d’indépendance financière en explorant la création de stablecoins nationaux. Pour rappel, le 6 mars dernier, la plateforme crypto russe Garantex a annoncé que l’émetteur de l’USDT, Tether, avait bloqué des portefeuilles numériques détenant plus de 2,5 milliards de roubles. Un gel total de 28 à 30 millions de dollars, selon le cours de change.

Cette mesure a été mise en place peu après l’imposition de nouvelles sanctions de l'Amérique, l'Allemagne et la Finlande qui ont contraint Garantex à suspendre ses activités. La plateforme était accusée de blanchiment d’argent à hauteur de 96 milliards de dollars.

Si l’USDT est si populaire et si utilisé, c'est parce qu'il fait un outil d’échange rapide pour les transactions transfrontalières, rendues plus complexes par les sanctions occidentales. Ainsi, depuis plusieurs mois, les paiements internationaux via cryptomonnaies sont testés par des entreprises russes dans le cadre d’un programme expérimental autorisé par les régulateurs.

Mais les récents blocages ont provoqué un électrochoc. La Russie doit donc maintenant contourner les restrictions imposées par les acteurs occidentaux.​ « Le blocage récent nous pousse à envisager la création d’outils internes similaires à l’USDT, peut-être adossés à d’autres devises », a déclaré Osman Kabaloev, directeur adjoint de la politique financière au ministère des Finances russe.

Si vous ne contrôlez pas l’infrastructure, elle finit par vous contrôler.

Une souveraineté numérique renforcée par les stablecoins ?

Développer une stablecoin adossée au Rouble ou à des devises comme le Yuan ou le Dirham permettrait à la Russie de contourner les pressions extérieures. Un moyen de poursuivre librement son expérience de paiements à l'international via les cryptos. Il faut dire qu'à contrario du Bitcoin ou de l’Ether, particulièrement volatiles, les stablecoins offrent un ancrage à une valeur de référence fiduciaire, facilitant les échanges.

La course aux stablecoins est lancée, à l'heure où l'Europe envisage la création de son Euro numérique. Certains experts évoquent la possibilité de construire, grâce aux stablecoins, d’un écosystème d’échange parallèle, comme une forme de nouveau SWIFT décentralisé, plus rapide et plus efficace.

L'avenir nous dira si cette volonté de souveraineté numérique se concrétisera par une adoption massive d’un stablecoin russe, ou si elle restera à l’état de projet expérimental.

Source : Reuters

