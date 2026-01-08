La sixième plus grande banque des États-Unis, Morgan Stanley, vient de créer la surprise en déposant 3 demandes d’ETF auprès de la SEC en moins de 24 heures, sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Un changement de dynamique notable qui marque un tournant de la part des acteurs institutionnels.

Morgan Stanley dépose 3 demandes d'ETF crypto en 24 heures

Alors que la SEC américaine commence tout juste à approuver des ETF crypto spot - autres que Bitcoin et Ethereum déjà opérationnels depuis 2024 - le géant bancaire américain Morgan Stanley crée la surprise en déposant 3 demandes de fonds négociés en bourse en moins de 24 heures : Morgan Stanley Bitcoin Trust, Morgan Stanley Solana Trust et Morgan Stanley Ethereum Trust.

Une dynamique d'ouverture visiblement enclenchée depuis la fin de l'année dernière, suite à la mise en place d'une option de trading crypto interne via sa plateforme E*Trade, pour le moment limitée au BTC, à l'Ether (ETH) et au SOL de Solana, tout en conseillant à ses clients d'allouer jusqu'à 4 % de leurs portefeuilles en cryptomonnaies.

Ces demandes d'ETF successives confirment un intérêt désormais évident des acteurs institutionnels pour le marché crypto. D'autant si l'on considère que parmi les 20 ETF que Morgan Stanley gère actuellement, seulement 2 portent effectivement son nom. Une reconnaissance qui s'impose comme un symbole.

C’est très malin de leur part. Ils ont environ 8 000 milliards de dollars d’actifs en conseil et ils ont déjà autorisé leurs conseillers à allouer sur ces produits ; autant le faire via des fonds maison plutôt que de payer BlackRock ou un autre acteur. Morgan Stanley

Une incursion crypto que personne n'attendait

La banque Morgan Stanley a visiblement bien préparé son coup, car même le spécialiste du secteur des ETF pour Bloomberg, James Seyffart, se dit « très surpris » de cette décision, d'autant plus si l'on considère que « ses conseillers avaient interdiction d’acheter des ETF crypto pour leurs clients il y a encore tout juste quelques mois ».

Une décision à la portée stratégique évidente, selon son collègue Eric Balchunas, car elle « pourrait servir de tremplin à leur activité ETF majoritairement en BYOA (Bring Your Own Assets) ». Un modèle de fonctionnement qui implique de proposer des produits d’investissement externes, comme Calvert et Eaton Vance, plutôt que des produits émis en interne par l’institution.

Pourquoi est-ce une avancée majeure pour le secteur des ETF ? Tout simplement car ce choix de Morgan Stanley d'internaliser ses ETF crypto pourrait inciter d'autres acteurs bancaires et financiers américains à faire de même, en délaissant dans le même temps les produits actuels comme le leader IBIT de BlackRock.

En ce qui concerne le Morgan Stanley Ethereum Trust, les récompenses de staking seront prises en charge, mais sous la forme d'un réajustement de la valeur nette de son actif, à la différence de Grayscale dont l'ETF Ethereum spot devenait il y a quelques jours le tout premier à verser des récompenses de staking aux États-Unis.

Source : Morgan Stanley, Eric Balchunas

