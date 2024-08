Etats-Unis : le candidat pro-Bitcoin Robert F. Kennedy Jr. suspend sa campagne pour soutenir Donald Trump

Vendredi soir, le candidat à l’élection présidentielle américaine Robert F. Kennedy Jr. a annoncé qu’il suspendait sa campagne pour la Maison-Blanche. S’il avait peu de chances d’être élu dans un pays à la tradition bipartite, l’intéressé avait toutefois fait sensation l’année dernière en devenant le premier candidat de l’Histoire américaine à accepter les dons en Bitcoin (BTC).

Malgré tout, il précise qu’il ne se retire pas totalement de la course à la Maison-Blanche. C’est tout du moins vrai pour le moment, car son bulletin serait seulement retiré des bureaux de vote d’une dizaine d’États, notamment là où les électeurs auront du mal à se départager entre Donald Trump ou Kamala Harris.

À propos de l’ancien président, Robert F. Kennedy a d’ailleurs choisi de se ranger de son côté alors qu’il était à l’origine membre du parti Démocrate :

J’ai pris la décision déchirante de suspendre ma campagne et de soutenir le président Donald Trump. Cette décision est déchirante pour moi en raison des difficultés qu’elle me cause, à moi, à mes enfants et à mes amis.