The DeFiant Ones : Donald Trump affiche son soutien au projet crypto de ses fils

Il y a environ 2 semaines, nous parlions du projet crypto que souhaitaient lancer 2 des fils de Donald Trump. Jeudi, l’ancien président des États-Unis et candidat à un second mandat a apporté son soutien au projet au moyen d’un message sur son réseau Truth Social :

En accompagnement de ce message, Donald Trump a publié le lien d’un canal Telegram nommé The DeFiant Ones :

Aperçu du canal Telegram de The DeFiant One

Comme lors de l’annonce initiale du projet, l’objectif de ce dernier reste toujours aussi énigmatique, alors que la photo de profil choisie pourrait même laisser penser qu’il sert d’outil marketing pour la campagne présidentielle de Donald Trump. Toutefois, il est indiqué que plus d’informations seront partagées durant les prochains jours.

De son côté, Donald Trump Jr., lui aussi, invite à rejoindre ledit canal Telegram, après les nombreuses rumeurs ayant circulé au sujet du projet :

A lot of rumors are swirling about our crypto project. To get the real story and stay updated with official announcements, join our official Telegram channel. Don’t rely on speculation—get the news directly here!https://t.co/wVPMEJTpKy

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 15, 2024