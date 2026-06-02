Telegram relance le token Gram pour remplacer le Toncoin dans une dynamique « Make TON Great Again »

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, annonce le retour du token Gram pour remplacer le Toncoin de la blockchain TON. Une décision présentée comme un « retour au sources » qui s’inscrit dans une stratégie « Make TON Great Again » en plusieurs étapes.

Telegram relance son token natif Gram

La messagerie Telegram s'inscrit comme une avant-gardiste dans le secteur des cryptomonnaies, si l'on considère son projet de token natif GRAM initié en 2017. Une initiative qui finira par connaître le même destin funeste que le Libra de Facebook, devenu Diem avant de finalement sombrer dans l'oubli, quelques années plus tard.

Pas de quoi démotiver son fondateur, Pavel Durov, qui n'a visiblement pas digéré le fait de devoir céder aux pressions réglementaires de la SEC américaine. En effet, il vient d'annoncer le retour du token Gram afin de remplacer l'actuel Toncoin de la blockchain TON, intimement liée à sa messagerie.

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Un véritable « retour au sources », puisque ce nom de token figurait dans le premier livre blanc du projet, comme ne manque pas de le souligner le compte officiel de la blockchain TON sur le réseau X, qui annonce l'ouverture d'un vote communautaire afin de valider la transition : « Toncoin (TON) -> Gram (GRAM) ».

Aujourd’hui, Telegram propose un nouveau changement : renommer Toncoin en Gram, le nom issu du livre blanc original de TON qui n’a jamais disparu de son code source. Le vote de la communauté est ouvert. TON

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Une campagne « Make TON Great Again » (MTONGA)

Selon les déclarations de Pavel Durov, cette transition devrait prendre environ trois semaines pour devenir effective, en s'inscrivant comme la quatrième étape (sur sept au total) inscrite dans ce qu'il présente comme une campagne « Make TON Great Again » (MTONGA), dans une référence évidente au « Make America Great Again » (MAGA) de Donald Trump.

Les trois premières étapes consistaient à (#1) annoncer cette transition en avril, avec une mise à niveau de la blockchain TON qui a permis de le rendre « dix fois plus rapide », (#2) réduire les frais de transaction par 6 et (#3) remplacer la Fondation TON par Telegram, comme principal gestionnaire de l'écosystème et plus grand validateur.

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Depuis l'annonce de ce programme MTONGA le 9 avril dernier, le cours du Toncoin enregistre une hausse de plus de 70 %, et de 130 % si l'on considère son plus haut local atteint le 7 mai aux environs des 2,75 dollars. Une belle performance, si l'on considère le manque de performance actuel du marché crypto.

Le Toncoin affiche une hausse de plus de 70 % depuis le 9 avril dernier

Il reste encore trois étapes à valider pour compléter le programme « Make TON Great Again » annoncé par Pavel Durov, et aucune information ne permet pour l'instant de savoir quelles surprises elles peuvent bien réserver.

Une affaire à suivre...

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Source : Pavel Durov

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