Le Bitcoin à 1 million de dollars — Le fondateur de Telegram en est persuadé

Alors que le Bitcoin tente de stabiliser sa baisse aux alentours des 90 000 dollars, le fondateur de Telegram réaffirme sa conviction dans son pouvoir haussier sur le long terme. Ses BTC achetés en 2013 vaudront un jour 1 million de dollars l’unité.

Pavel Durov : « un grand partisan du Bitcoin presque depuis ses débuts »

L'évolution incroyable du Bitcoin depuis sa création repose sur la conviction sans faille de certains de ses plus fervents défenseurs — mais également détenteurs — historiques. Une position très clairement occupée par le fondateur de Telegram, Pavel Durov, depuis de nombreuses années.

Car même si son attrait pour les cryptomonnaies va bien au-delà du seul BTC, il s'affiche clairement comme « un grand partisan du Bitcoin presque depuis ses débuts », au cours d'une récente interview réalisée dans le cadre du podcast de Lex Fridman.

Une attirance que l'on peut retrouver dans l'inscription précoce de sa messagerie Telegram au sein de l'écosystème crypto, notamment avec la tentative de créer un token GRAM dès 2018 qui se heurtera à une opposition suffisamment ferme de la SEC pour entraîner son abandon pur et simple quelques mois plus tard.

Toutefois, le parcours de Pavel Durov dans le secteur s'articule essentiellement autour du Bitcoin depuis 2013, lorsqu'il achète « ses premiers milliers de BTC » pour « quelques millions de dollars », à une époque où il ne coûtait que 750 dollars.

Quand le Bitcoin a baissé vers les 300 et 200 dollars l'année suivante, beaucoup de gens ont commencé à m’exprimer leur sympathie. Ils me disaient : « Oh, pauvre gars. Tu as fait cette horrible erreur d’investir dans ce nouveau truc ». Et je leur répondais : « Je m’en fiche. Je ne vais pas vendre. Je crois en ce truc et je pense que c’est comme ça que l’argent devrait fonctionner ». Pavel Durov

Le BTC va atteindre 1 million de dollars

Selon Pavel Durov, la véritable force du Bitcoin réside essentiellement dans le fait que « personne ne peut le confisquer ou vous censurer pour des raisons politiques ». Un message chargé de sens face à ce qu'il présentait il y a peu comme la fin annoncée de la liberté sur Internet.

Dans ce contexte, le BTC s'impose comme « le moyen d’échange ultime » en capacité de maintenir une liberté financière et monétaire dans un environnement de plus en plus contrôlé et sous surveillance. Une donnée essentielle qui participera sans aucun doute à de nouveaux records au cours des prochaines années.

Le Bitcoin m’a permis de rester à flot, et je pense qu’il arrivera un moment où il vaudra un million de dollars. Regardez simplement les tendances. Les gouvernements impriment de l’argent comme s’il n’y avait pas de lendemain. Personne n’imprime de BTC. Pavel Durov

L'occasion pour Pavel Durov de mettre les choses au point. Son statut de fondateur de la messagerie Telegram ne lui permet pas de financer son mode de vie luxueux, comme beaucoup semblent le penser, car cette activité s'avère « déficitaire à un niveau personnel ». Il a donc largement « pu financer [son] mode de vie grâce à [son] investissement en Bitcoin ».

Source et image de couverture : Lex Fridman Podcast

