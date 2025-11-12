La cryptomonnaie à l'ICO de 4 milliards de dollars vient d'être délistée de Coinbase

Autrefois fleuron de la période des ICO, EOS (Vaulta) ne fait plus que surnager : elle vient d’être délistée de Coinbase, suite à son rebranding. Retour sur le parcours de celle qui était censée être une concurrente sérieuse à Ethereum (ETH).

EOS, un fleuron d’une certaine époque des cryptomonnaies

Eos figure parmi les « ancêtres » des cryptomonnaies. Son mainnet avait été lancé en 2018, après un ICO extrêmement prometteur. Le projet avait en effet réussi à réunir 4 milliards de dollars, avec la promesse d’être une cryptomonnaie efficace basée sur la preuve d’enjeu déléguée, face à un Bitcoin et un Ethereum qui fonctionnaient à l’époque avec la preuve de travail.

Mais l’enthousiasme s’est heurté à des difficultés au fil des ans. Block.one, la société émettrice des EOS, n’avait en effet aucune obligation de reverser ou distribuer les fonds levés. Elle a gardé une quantité importante de tokens et n’a pas développé suffisamment les outils et projets qui auraient rendu l’écosystème plus attractif.

💡 Retrouvez le guide des 7 cryptomonnaies fiables pour investir en 2025

Résultat : une scission entre la EOS Network Foundation et Block.one en 2021. Le projet avait déjà été affaibli par des déboires juridiques avec la SEC en 2019 et le désengagement d’un des créateurs historiques du projet, Dan Larimer.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000€ tradés en novembre*

EOS transformée et délistée, une page se tourne

Pour redresser la barre, la communauté EOS a tenté un rebranding, se renommant Vaulta (A) en 2025. Mais la manœuvre n’a pas permis à ce stade de raviver le cours de la cryptomonnaie. Au moment de la transition, le token EOS valait environ 95 % de moins que son record historique de 2018.

Le « A », le nouveau token de Vaulta, n’a pas non plus bien performé : son cours a baissé de 64 % depuis son record atteint lors du lancement, en mai 2025.

👉 Les 10 conseils à suivre avant d’investir dans les cryptomonnaies

C’est ainsi qu’un géant d’une époque s’efface lentement. La plateforme Coinbase vient d’annoncer le delisting des derniers EOS qu’il restait et le projet Vaulta n’a pas réussi à ce stade à redonner un souffle à cette marque historique du secteur. Quant aux cofondateurs d’EOS, ils ont fait fortune et promeuvent actuellement d’autres projets liés aux cryptomonnaies.

Le cas EOS rappelle combien les levées de fonds spectaculaires de la période des ICO ont souvent débouché sur des désillusions, faute de gouvernance claire et d’exécution durable. Des éléments qu’il est important de garder en tête à l’époque où de nouveaux projets de trésorerie crypto lèvent eux aussi des sommes considérables avec des promesses parfois peu claires.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : CoinGecko

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.