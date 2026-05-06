« Les altcoins ne disparaîtront jamais », selon Arthur Hayes

Le célèbre investisseur crypto, Arthur Hayes, l’affirme : « les altcoins ne disparaîtront jamais », même si la grande majorité d’entre eux peut s’apparenter à des shitcoins. Son argument ? 98 % des actions du S&P 500 ont également fini par tomber à zéro.

Selon Arthur Hayes, 99 % des altcoins vont « finir à zéro »

Le marché des cryptomonnaies évolue vers une dimension plus institutionnelle, qui semble laisser de côté une part importante des investisseurs particuliers tout en montrant un désintérêt évident pour la plupart des altcoins, proportionnel à leur éloignement du top 10 du secteur.

Une situation qui ne décourage pas le fondateur de la plateforme BitMEX et directeur des investissements de Maelstrom, Arthur Hayes, dans le cadre d'une interview donnée au média CoinDesk, lors de l'événement Consensus Miami 2026, au cours de laquelle il affirme - avec un rire provocateur - que « les altcoins ne disparaîtront jamais ».

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Un amour quelque peu masochiste, puisqu'il explique dans le même temps que ce « marché génial » repose essentiellement sur une majorité de « shitcoins » basés sur des fondamentaux très relatifs, dont une énorme proportion estimée à 99 % « va finir à zéro ».

Bien évidemment, les projets prometteurs des uns peuvent être les shitcoins des autres, et tout ce qui n'est pas le Bitcoin entre dans cette catégorie bonne à jeter pour un maximaliste du BTC, mais la disparition programmée d'une part importante de leur nombre ne remet toutefois pas en cause l'existence et les opportunités offertes par ce marché, il suffit de voir comment le S&P 500 s'est construit sur un cimetière du même genre.

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« La plupart des actions sont des shitcoins sur une période suffisamment longue »

Arthur Hayes base son analyse sur une statistique dont il a apparemment oublié l'origine, mais il se souvient par contre parfaitement comment le S&P 500 aurait vu la valeur de 98 % de ses entreprises tomber également à zéro, depuis sa création en 1928 alors qu'il n'était encore que le S&P 90.

Un constat qui lui permet d'affirmer que « si l'on se concentre uniquement sur le plus important marché des capitaux du monde, aux États-Unis, la plupart des actions sont des shitcoins sur une période suffisamment longue ».

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Il semble toutefois nécessaire de relativiser ces propos, comme cela s'impose souvent avec Arthur Hayes, en n'oubliant pas, par exemple, que le marché des altcoins existe depuis tout juste un peu plus d'une décennie, soit 10 fois moins longtemps que la période indiquée pour l'indice boursier pris en référence.

À l'occasion de cette intervention, Arthur Hayes en profite également pour aborder la question du Bitcoin et de la hausse de son prix. Une règle mathématique, selon lui, qui repose essentiellement sur l'impression de plus de monnaies, tout en se basant sur son existence « en dehors de l'appareil réglementaire ».

Plus il y a d'argent imprimé aux États-Unis et dans le monde entier, plus le Bitcoin aura de la valeur en monnaies fiduciaires. C'est cette question de liquidité qui détermine vraiment le prix du bitcoin, rien à voir avec la politique. Arthur Hayes

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Source : The Wolf of All Streets

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