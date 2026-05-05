L'IA attire des acteurs qu'on n'attendait pas sur ce terrain. TOTO, le fabricant japonais célèbre pour ses toilettes high-tech, a vu son action s'envoler de 20 % en une séance après avoir dévoilé un plan d'accélération sur les composants pour semi-conducteurs. De quoi transformer la marque en pure player indirect de la chaîne de valeur de l'IA.

TOTO, des toilettes aux puces mémoire NAND

L'histoire a de quoi surprendre. TOTO, géant japonais connu mondialement pour ses toilettes et ses washlets, n'est pourtant pas un nouveau venu dans les semi-conducteurs.

Beaucoup d'investisseurs l'ignorent encore, mais sa division Advanced Ceramics fabrique depuis plusieurs années des mandrins électrostatiques (electrostatic chucks) utilisés dans la production de puces mémoire NAND, ces composants essentiels au stockage des données et utilisés au sein des data centers destinés à l'IA.

Positionnement de TOTO dans la chaîne de valeur de l'IA et d'autres applications

Cette activité, longtemps restée dans l'ombre du cœur de métier sanitaire, hisse aujourd'hui TOTO au rang de 2e producteur mondial sur ce segment. Ce que le marché a découvert vendredi dernier, ce n'est donc pas un pivot opportuniste, mais l'accélération assumée d'une activité déjà rentable et stratégique.

Les ventes de la division ont grimpé de 34 % sur un an pour atteindre 67,4 milliards de yens et représentent désormais plus de la moitié du résultat opérationnel du groupe.

La réaction des marchés a été immédiate. L'action TOTO a clôturé à 6 425 yens vendredi dernier, soit un bond de 20 % en une séance et un plus haut depuis 2021. Sur l'année 2026, la hausse dépasse 46 %, et sur 12 mois glissants, le titre affiche environ +55 %.

Pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer au titre, l'action TOTO (5332.T) est cotée à la Bourse de Tokyo et accessible via certains courtiers proposant les marchés japonais, à l'instar d'eToro.

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Une accélération industrielle assumée

L'annonce qui a enflammé le titre tient en un chiffre. TOTO va injecter 30 milliards de yens d'ici la fin de l'exercice 2028 pour renforcer la production de masse de ses mandrins électrostatiques et muscler sa R&D.

Le groupe anticipe une croissance des ventes de 27 % pour cette division sur l'exercice à venir, portée par la demande des data centers et des applications liées à l'intelligence artificielle.

TOTO exploite un savoir-faire en céramique de haute précision hérité de plus d'un siècle de production sanitaire haut de gamme. Pureté exceptionnelle des matériaux, traitement de surface ultra-précis, technologies de soudage capables de tenir des températures extrêmes, autant d'atouts directement transposables dans cette nouvelle industrie.

Le fonds Palliser Capital, entré au capital en février, avait justement poussé le groupe à mieux valoriser cette pépite cachée et à y concentrer ses investissements.

L'IA, un aimant à capitaux qui dépasse la tech pure

Le cas TOTO illustre une tendance plus large. La chaîne de valeur de l'intelligence artificielle est si vaste qu'elle aspire désormais des entreprises issues de secteurs aussi éloignés que les produits ménagers, l'agroalimentaire ou la chaussure.

Au Japon, Kao, fabricant de produits ménagers, a lancé l'an dernier une usine de nettoyage pour puces. Ajinomoto, l'inventeur du glutamate monosodique (un agent de saveur), investit plus de 25 milliards de yens dans son film isolant utilisé sur les cartes mères.

Tous les pivots ne se valent pas pour autant. Le mois dernier, Allbirds, fabricant de chaussures en perdition, a annoncé sa transformation en « NewBird AI » avec une levée de 50 millions de dollars destinée à acheter des GPU. Le cours de son action a quintuplé, malgré l'absence totale d'historique opérationnel dans le cloud.

La différence avec Toto est de taille. Le fabricant japonais vend déjà des composants réels, génère des marges élevées et possède un savoir-faire industriel hérité de plus de 100 ans dans la céramique technique.

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Source : Financial Times

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