Nouveau rug pull ? Le M de MemeCore s'effondre de 75 % en quelques heures

Cette nuit, une nouvelle arnaque semble avoir éclaté au grand jour, alors que le token M de MemeCore s'est effondré de 75 %. Que se passe-t-il ?

le 25 juin 2026 à 10:50.

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Vincent Maire

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Le M de MemeCore chute lourdement

Depuis cette nuit, le token M de MemeCore subit une chute de 75 %, effaçant ainsi les performances de près d’une année.

Pour un prix de 0,71 dollar lors de l’écriture de ces lignes, le M s’échange ainsi en chute de plus de 85 % depuis son plus haut historique (ATH) du 24 avril dernier à 4,82 dollars.

Cours du M de Memecore en données quotidiennes

Alors que le compte X de MemeCore n’a rien publié depuis mardi, nous semblons clairement nous trouver face à un rug pull de la part des équipes de ce pseudo-projet.

💡 Qu'est-ce qu'un rug pull ?

Doit-on être surpris pour autant ? Non. D’ailleurs, nous vous avions déjà alerté le 21 avril dernier, en relayant les accusations de l’enquêteur on-chain ZachXBT.

En effet, l’intéressé accusait l’équipe fondatrice de détenir 90 % de l’offre du token. En réponse, celle-ci avait lancé un concours avec 100 000 dollars de récompenses et le token a continué de grimper pendant quelques jours encore avant de commencer à chuter lourdement.

Depuis ce matin, ZachXBT a repris ses accusations, notamment en répondant à des publications des fondateurs de Memecore datant du mois d’avril :

Pour rappel, l’enquêteur on-chain pointait également du doigt le fondateur de MemeCore pour être le deuxième plus grand détenteur de memecoins TRUMP, possiblement pour lui éviter de futures poursuites judiciaires.

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Alors que de nouveaux signaux d'alerte se concrétisent face à une arnaque supplémentaire, cela ne servira malheureusement pas de leçon à l'écosystème, tant que des investisseurs trop peu prudents continueront de céder aux appels des sirènes. Quel sera le prochain acteur frauduleux à tomber ? Affaire à suivre.

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Source : TradingView

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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