Nouveau rug pull ? Le M de MemeCore s'effondre de 75 % en quelques heures

Cette nuit, une nouvelle arnaque semble avoir éclaté au grand jour, alors que le token M de MemeCore s'est effondré de 75 %. Que se passe-t-il ?

Le M de MemeCore chute lourdement

Depuis cette nuit, le token M de MemeCore subit une chute de 75 %, effaçant ainsi les performances de près d’une année.

Pour un prix de 0,71 dollar lors de l’écriture de ces lignes, le M s’échange ainsi en chute de plus de 85 % depuis son plus haut historique (ATH) du 24 avril dernier à 4,82 dollars.

Alors que le compte X de MemeCore n’a rien publié depuis mardi, nous semblons clairement nous trouver face à un rug pull de la part des équipes de ce pseudo-projet.

💡 Qu'est-ce qu'un rug pull ?

Doit-on être surpris pour autant ? Non. D’ailleurs, nous vous avions déjà alerté le 21 avril dernier, en relayant les accusations de l’enquêteur on-chain ZachXBT.

En effet, l’intéressé accusait l’équipe fondatrice de détenir 90 % de l’offre du token. En réponse, celle-ci avait lancé un concours avec 100 000 dollars de récompenses et le token a continué de grimper pendant quelques jours encore avant de commencer à chuter lourdement.

Depuis ce matin, ZachXBT a repris ses accusations, notamment en répondant à des publications des fondateurs de Memecore datant du mois d’avril :

How many retail investors lost funds due to the MemeCore teams $M manipulation? You are not welcome in the US go back to your home country. Only let in the US because one of your parents is a foreign billionaire. Not a single person would miss you if you disappeared tomorrow… pic.twitter.com/unGk06xRz5 — ZachXBT (@zachxbt) June 25, 2026

Pour rappel, l’enquêteur on-chain pointait également du doigt le fondateur de MemeCore pour être le deuxième plus grand détenteur de memecoins TRUMP, possiblement pour lui éviter de futures poursuites judiciaires.

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Alors que de nouveaux signaux d'alerte se concrétisent face à une arnaque supplémentaire, cela ne servira malheureusement pas de leçon à l'écosystème, tant que des investisseurs trop peu prudents continueront de céder aux appels des sirènes. Quel sera le prochain acteur frauduleux à tomber ? Affaire à suivre.

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Source : TradingView

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