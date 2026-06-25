AAVE est la crypto la plus performante sur 24h grâce aux prévisions délirantes de cette banque

Au cours des dernières 24 heures, le prix du token AAVE s'est envolé de plus de 14 %, malgré la contre-performance du marché crypto. Que s'est-il passé ?

le 25 juin 2026 à 9:40.

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Vincent Maire

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Le prix de l'AAVE s'envole

Cette nuit, le prix du Bitcoin (BTC) est tombé sous les 60 000 dollars pour la deuxième fois de ce mois de juin, avant de se reprendre.

Face à de telles difficultés, nous aurions pu penser que l’ensemble des cryptomonnaies aurait également chuté, mais c’était sans compter sur le token AAVE, qui signe la meilleure performance du top 100 au cours des dernières 24 heures grâce à une hausse de plus de 14 % et s'échangeant actuellement au prix de 82 dollars l'unité.

La principale raison de cette performance, c’est une prévision délirante de la banque britannique Standard Chartered, selon laquelle l’actif pourrait grimper jusqu’à 3 500 dollars d’ici la fin de l’année 2030. Ainsi, l’idée de ce x50 s’appuie notamment sur la croissance des actifs tokenisés qui profiterait à Aave Horizon, un potentiel retour des dépôts après le hack de Kelp et une croissance du stablecoin GHO.

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Toutefois, les prévisions de la banque méritent de prendre une certaine hauteur, tout d’abord parce que la crédibilité de ses analystes est encore à démontrer. En effet, Standard Chartered est connue pour ses prédictions toutes plus optimistes les unes que les autres, quitte à fournir des objectifs de prix totalement irréalisables.

💡 Tout savoir sur Aave

Avant le hack de Kelp, dont les dommages collatéraux ont causé une fuite de capitaux sur Aave, le protocole a longtemps été l’application de finance décentralisée (DeFi) réunissant le plus de valeur totale verrouillée (TVL). Malgré son statut de leader, son token s’est révélé particulièrement décevant ces dernières années. Alors que celui-ci n’a pas signé de nouveau record historique (ATH) au cours du bull run achevé l’année dernière, l’actif se trouve actuellement dans son dixième mois de baisse consécutif :

Cours du token AAVE en données mensuelles

Cours du token AAVE en données mensuelles

 

C'est là un parfait exemple illustrant l'idée selon laquelle il ne faut pas confondre « bon protocole » et « bon token ». Même sans dire que l'AAVE est un mauvais token, son design ne laisse que peu de place à une captation de valeur, compte tenu du fait qu'il sert principalement à des fonctions de gouvernance et au staking dans le Safety Module.

👉 Dans l'actualité également — L’action Strategy passe sous les 100 dollars, CryptoQuant appelle à suspendre les achats de Bitcoin

Avec un prix à 3 500 dollars l'unité, la quantité d'AAVE en circulation aujourd'hui donnerait une capitalisation de plus de 53 milliards de dollars, soit plus que celle du SOL actuellement. Ceci n'est pas irréalisable en soi, compte tenu de la solidité du protocole, mais nous devrions pour cela assister à un véritable changement de paradigme autour de ce token qui ne cesse de décevoir.

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Source : TradingView

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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