Bitcoin chute sous les 60 000 dollars alors que le dollar se renforce, un mauvais signal durable pour le BTC ?

Le Bitcoin est retombé sous les 60 000 dollars ce mercredi, alors que le dollar américain se renforce et que l’or recule également. Après plusieurs mois de pression sur le marché crypto, l'influence du dollar dépasse désormais celle du seul BTC. Peut-il rebondir si le dollar redevient l’actif préféré des investisseurs ?

le 24 juin 2026 à 19:36.

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Marius Off-Chain

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Bitcoin perd 4 % et casse les 62 000 dollars dans un marché crypto sous pression

Depuis son point haut record d’octobre 2025 à 126 000 dollars, Bitcoin a perdu une grande partie de sa progression récente. Le BTC est désormais revenu sous les 60 000 dollars, après avoir cassé une nouvelle fois le seuil des 62 000 dollars ce mercredi.

Cette dernière baisse aurait déclenché 700 millions de dollars de liquidations de positions longues sur les dernières 24 heures.

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Cours du BTC contre le dollar depuis février 2026

 

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Bitcoin évolue dans un marché fragilisé par une accumulation d’incertitudes :

La situation géopolitique, notamment au Moyen-Orient, pèse sur l’appétit pour le risque. Les débats autour de la menace quantique reviennent aussi dans l’écosystème, même s’ils relèvent surtout d’un risque de long terme. L’intelligence artificielle capte aussi une part importante de l’attention et des capitaux sur les marchés financiers.

💡 Où et comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

L’image de Strategy pèse également sur le sentiment institutionnel, l’entreprise de Michael Saylor a vendu 32 BTC début juin pour environ 2,5 millions de dollars. Une vente qui a mis fin au narratif qui avait rendu Strategy célèbre auprès d’une partie du marché : acheter du Bitcoin, mais ne jamais en vendre.

Les ETF Bitcoin spot américains n’offrent plus non plus le même soutien que par le passé, au cours des 32 séances depuis le 7 mai, près de 6,5 milliards de dollars ont quitté ces produits d'investissement.

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Le dollar se renforce et affaiblit aussi l’or

Le Dollar Index serait remonté autour de 101,7, soutenu par des anticipations de taux américains durablement élevés, une réserve fédérale (Fed) perçue comme moins accommodante et une recherche de liquidité dans un marché incertain.

Lorsque le dollar se renforce face aux autres grandes devises, les actifs libellés en dollars deviennent plus coûteux pour les acheteurs étrangers et les actifs sans rendement, comme l’or et le BTC, perdent également une partie de leur attrait.

Le métal jaune recule ainsi d’environ 3 % aujourd’hui et de 29 % depuis son sommet de janvier, repassant sous les 4 000 dollars l’once.

📰 À lire également dans l'actualité – L’action Strategy passe sous les 100 dollars, CryptoQuant appelle à suspendre les achats de Bitcoin

Pour Bitcoin, le mécanisme est différent, mais la pression provient du même phénomène. Lorsque la liquidité se resserre, les investisseurs réduisent généralement en priorité leur exposition aux actifs les plus volatils. Or, une large partie du marché continue de considérer le BTC comme un actif risqué.

La hausse du DXY ne signifie pas pour autant que le dollar gagne durablement en pouvoir d’achat. Comme les autres monnaies fiduciaires, il reste exposé à une inflation déterminée par des choix politiques et monétaires. C’est précisément cette dépendance à des décisions prises par quelques institutions que Bitcoin cherche à contourner.

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Source : TradingView

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Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

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