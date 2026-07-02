La masse monétaire US explose, un signal haussier pour Bitcoin ?

La masse monétaire M2 des États-Unis atteint un record de 23 100 milliards de dollars au mois de mai. Certains experts estiment que cela pourrait profiter au BTC.

La masse monétaire américaine s’envole à un rythme inédit depuis 2021

Les derniers chiffres publiés par la Réserve fédérale, portant sur mai 2026, confirment une nette accélération de la création monétaire aux États-Unis. L'agrégat M2, qui mesure la monnaie en circulation ainsi que les dépôts liquides, a progressé de 247,8 milliards de dollars en un mois (+1,09 %), pour atteindre un nouveau record historique de 23 052,3 milliards de dollars. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle depuis mai 2021.

L'évolution de la masse monétaire américaine au cours des 10 dernières années. Source: TradingView

La masse monétaire se situe désormais 1 300 milliards de dollars au-dessus du pic de mars 2022. Depuis l’an 2000, elle progresse en moyenne de 6,3 % par an.

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Bitcoin et M2, une corrélation devenue un classique de l’analyse macro

Pour de nombreux investisseurs, une hausse rapide de la M2 rime avec un vent porteur pour les actifs à offre limitée. Historiquement, le cours du Bitcoin tend à suivre, avec un décalage de plusieurs mois, les phases d’expansion de la liquidité mondiale. Le raisonnement est simple, à savoir plus de dollars en circulation, plus d’appétit pour les actifs perçus comme des couvertures contre la dévaluation.

BREAKING: US M2 money supply surged +$247.8 billion in May, to a record $23.1 trillion. This marks the largest monthly increase since May 2021. Year-to-date, M2 has soared +$698.6 billion, the largest January to May increase in 5 years. Money supply now stands $1.3 trillion… pic.twitter.com/wRN3mksNr1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 30, 2026

Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 60 273 dollars, en baisse de près de 14 % sur les 30 derniers jours. Le BTC reste loin de son sommet de 126 000 dollars atteint en octobre 2025.

La dynamique concerne aussi les actions. Le S&P 500 évolue à 7 483 points, proche de ses plus hauts historiques. Autrement dit, les détenteurs d’actifs voient leur patrimoine se revaloriser, quand le pouvoir d’achat des liquidités s’érode.

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Vers un scénario de débasement du dollar ?

Ce contexte alimente la thèse du debasement trade, à savoir la rotation vers des actifs rares pour se protéger d’une dépréciation du billet vert. L’or a doublé en deux ans, et des analystes de JPMorgan estiment que ce mouvement pourrait progressivement basculer vers le Bitcoin, porté par les flux entrants sur les ETF spot.

Anthony Pompliano, dirigeant de ProCap Financial, résume la logique sans détour. « Le gouvernement va imprimer une quantité insensée de monnaie », affirme-t-il sur CNBC, prédisant à terme un Bitcoin à 1 million de dollars, sans se prononcer sur le calendrier.

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La dette américaine dépasse désormais 39 000 milliards de dollars et le bilan de la Fed avoisine 6 300 milliards. Un cocktail qui pousse le Dollar Index à céder du terrain, autour de 100,9 points, dans le bas de sa fourchette annuelle.

Reste que la corrélation M2/Bitcoin n’est ni immédiate ni mécanique. L’inflation, les taux directeurs et les décisions du nouveau président de la Fed Kevin Warsh pèseront lourd dans l’équation des prochains mois.

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Sources : The Kobeissi Letter (X), Forbes Digital Assets, Yahoo Finance

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